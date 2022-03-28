Евросоюз предупредили о жизни с запредельными ценами из-за санкций против РФ

Заседания Евросовета, проведенные вместе с руководством США, лишний раз подтвердили, что Украину полностью контролируют Штаты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также подчеркнула, что в этой республике процветает русофобия, в которой заинтересован коллективный Запад.

Именно с целью дальнейшего развития таких настроений, по ее словам, украинским неонацистам дают деньги, оружие и боеприпасы. При этом разрушенные неонацистами города, жители которых спасаются от них по подвалам, Запад объявляет «бастионами» свободы и европейских ценностей.

Вместе с тем антироссийская политика не помогает Украине быстрее попасть в ЕС. В ответ она получает только отговорки и продолжает призывать к новым санкциям против РФ.

«В Брюсселе забывают добавить, что принятие [санкций] будет выгодно только США, наживающимся на оттоке из ЕС капиталов, увеличении поставок на европейские рынки своих вооружений и сжиженного природного газа по баснословным ценам», — подчеркнула представитель МИД.

По ее мнению, чиновники ЕС сами подрывают экономику стран Евросоюза, обрекая простых европейцев жить в условиях запредельных цен на электроэнергию и топливо. На этом фоне происходят сокращения социальных выплат в пользу военных бюджетов, разгоняется инфляция, люди теряют работу.

Захарова добавила, что по итогам денацификации и демилитаризации Украины, предпринимаемых ВС РФ в рамках спецоперации, эта страна вернется на добрососедскую стезю развития.

«Евросоюзу же, а также его западным единомышленникам еще предстоит осознать, к сколь трагическим последствиям приводит накачка деньгами и оружием агрессивного неонацистского режима в центре Европы», — заключила она.