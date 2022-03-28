Россия рассмотрит вариант получения оплаты газа в рублях

Компания «Газпром» и министерства работают над вопросом оплаты экспортируемого газа в российских рублях. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Бесплатно, отправлять энергоресурсы Россия не будет, прорабатывается модальность оплаты газа в рублях», — заявил Песков.

Он объяснил, что процесс поставок газа весьма сложен, его нельзя сравнить с покупкой товара в магазине.

«Здесь и поставки, и оплата, и подведение балансов. Это растянутый во времени процесс, все модальности прорабатываются», — продолжил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что Россия не намерена отправлять газ бесплатно.

«В нашей ситуации заниматься благотворительностью вряд ли целесообразно», — заключил он.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле видели кадры с издевательствами над российскими военнопленными на Украине, все факты проверит Следственный комитет РФ.