Россиянам рассказали о стоимости выпуска карт UnionPay

Кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб прокомментировал выпуск карт UnionPay, за которые придется заплатить россиянам до 15 тысяч рублей. По его словам, такие комиссии связаны с желанием банков получить дополнительные доходы. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Такая высокая стоимость, прежде всего, связана с возможностью, которая открывается перед держателями карт UnionPay, — осуществление платежей за пределами России. С одной стороны, это спекулятивное явление, банки устанавливают такие комиссии, понимая, что клиенты готовы за это платить. С другой стороны, действительно есть определенные издержки, связанные с выпуском этих карт, и в общем-то эти издержки покрываются как раз за счет клиентов. Но все же такие сумасшедшие комиссии и сборы в большей степени связаны с желанием банка получить дополнительные доходы», — считает он.

Экономист уверен, что в ближайшее время будут корректировки по оплатам. Скорее всего Центробанк не останется в стороне от таких вещей. Да и расширение круга банков, которые будут выпускать подобные карты, повлияет на их стоимость. Также Китай по мере наращивания объема операций будет снижать требования по оплате.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Газпромбанке за выпуск карты UnionPay нужно будет заплатить 15 тысяч рублей, а в Россельхозбанке — примерно девять с половиной тысяч.