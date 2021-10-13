Скорость в ущерб точности. Чем экспресс-тесты на коронавирус отличаются от ПЦР

Жители Москвы могут бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус в 20 местах. С 14 октября тестирование запустят в нескольких школах. Если тест на антиген оказывается положительным, то пациенту проводят бесплатный ПЦР-тест. Экспресс-тест выявляет потенциального носителя вируса, но не отличается высокой точностью, в отличие от ПЦР.

В Москве началось бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Это можно сделать в МФЦ, общественных пространствах и торговых центрах, полный список размещен на mos.ru.

Если результат будет положительным, медработник сделает пациенту бесплатный ПЦР-тест. Человеку придется подписать согласие и оставаться дома до тех пор, пока не будут получены отрицательные результаты последнего тестирования, обычно анализ занимает один-три дня.

Результаты анализа придут по СМС и отобразятся в электронной медкарте. К получившим положительный результат жителям Москвы домой придет медик. Он назначит лечение и выдаст необходимые препараты.

Пройти тест могут все желающие, для этого достаточно принести паспорт, а для детей — взять свидетельство о рождении. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус с 14 октября запустят еще и в 10 школах Москвы.

Зачем нужны два теста?

Врачи применяют несколько тестов, которые выявляют коронавирус. ПЦР-тест способен точно находить вирус, даже если в организме он в маленьком количестве. Такой анализ обычно проводят тем, кто контактировал с возможным источником инфекции или имеет симптомы респираторного заболевания.

При ПЦР врачи берут мазок из глотки и носа, чтобы выявить отсутствие или наличие генетического материала вируса. Результат теста человек получает в течение трех суток, через 10 дней после забора тест повторяют.

Однако в точности ПЦР-теста кроется минус: этот анализ не может отличить живой вирус от его обломков, поэтому у уже выздоровевшего человека может быть положительный результат. ПЦР-тест также нередко оказывается отрицательным на поздних стадиях заболевания, когда вирус спустился из дыхательных путей в легкие.

Второй популярный способ выявления ковида — это экспресс-тест на антиген. Он реагирует на белки, которые входят в состав вируса. Для проведения этого анализа необязательно присутствие врачей, пациент может самостоятельно взять у себя мазок и капнуть на специальную плашку. Результат отобразится уже через пять минут.

Но у такого теста тоже есть свои минусы. При самостоятельном заборе биоматериала пациент может не попасть в нужное место носоглотки, где вирус начал размножаться. Экспресс-тест также не отличается высокой чувствительностью и может оказаться ложноотрицательным.

Экспресс-тест проводят, чтобы узнать, может ли человек быть потенциальным носителем вируса. С июля такие анализы делали в Москве в тестовом режиме. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, в 85% случаев результаты совпадают с ПЦР.