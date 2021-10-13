Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус запустили в 10 школах Москвы

В 10 школах запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

По ее данным, за последний месяц в Москве заболело ковидом в 2,5 раза больше школьников, а за минувшие две недели число заразившихся учеников выросло на 42%, сообщило РИА «Новости».

Ракова обратила внимание, что в некоторых регионах из-за роста заболеваемости школьников начали переводить на дистанционное обучение, но такого варианта допускать в Москве не хотелось бы, поэтому было принято решение начать делать экспресс-тестирование в 10 столичных школах.

«Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели», — уточнила заммэра.

Тест будут брать только из носа. При этом каждая школа будет решать самостоятельно, кто будет брать тест. Это могут делать и работники школы, и медперсонал.

Экспресс-тестирование также было запущено в 10 МФЦ и 10 общественных пространствах столицы. В частности, его можно сделать в торговых центрах, ГУМе, фуд-молле «Депо».

Экспресс-тест позволяет выявить случаи бессимптомного течения ковида. Причем положительный результат этого теста не означает подтверждения заболевания. В таком случае у человека сразу на месте без предварительной записи и очередей бесплатно возьмут пробы для ПЦР-теста. Его результат можно узнать в течение суток. Если и он будет положительным, то к человеку отправят врача на дом и назначат лечение.