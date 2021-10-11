Бесплатные экспресс-тесты на коронавирус начали делать в Москве

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус запустили в Москве в 10 общественных местах и 10 МФЦ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, если результат экспресс-теста будет положительным, у человека на месте бесплатно возьмут и мазок на ПЦР, сообщило РИА «Новости».

Таких пациентов, уточнила Ракова, попросят находиться дома до получения результата ПЦР, который либо подтвердит, либо опровергнет итоги экспресс-тестирования. Ракова напомнила, что экспресс-тесты на коронавирус проводились в Москве в тестовом режиме с июля. В 85% случаев он совпадает с ПЦР, доля ложноположительных составила 2%, отметила заммэра.

В оперштабе сообщили, что экспресс-тесты на антиген к коронавирусу за 15 минут дают ответ на вопрос, вероятно заражение или нет. Пройти тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов. Принести с собой нужно будет паспорт, для детей нужно взять свидетельство о рождении.

В случае получения положительного результата человека попросят зайти в отдельный кабинет, где медработник сразу бесплатно возьмет ПЦР-тест. Там же можно взять маски и перчатки. После этого пациенту желательно изолироваться до получения результата ПЦР, который придет в течение суток. Для этого нужно будет подписать согласие на нахождение дома.

Результаты ПЦР-теста придут по СМС, а также отобразятся в электронной медкарте. Если его результат окажется положительным, к пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст нужные лекарства.

Если ПЦР-тест будет отрицательным, то человек при отсутствии симптомов заболевания будет считаться здоровым и ему больше не нужно будет находиться дома в самоизоляции.

В оперштабе подчеркнули, что экспресс-тест указывает на то, что человек потенциально может являться носителем вируса. Факт заболевания подтверждается уже после ПЦР-теста. Поэтому все те, кто находился в одном пространстве с человеком, у которого экспресс-тест оказался положительным, не могут считаться контактными лицами.