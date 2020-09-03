Россиянам открыли Египет, ОАЭ и Мальдивы. Что нужно знать перед поездкой

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, и в ближайшее время туристы смогут отправиться туда на отдых. «360» собрал полезную информацию, которая пригодится будущим путешественникам.

Россия начинает регулярное взаимное авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, Мальдивами и Египтом. Постановление о возобновлении полетов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы в Каир будут выполняться трижды, в Дубай и аэропорт Велана в Мале — дважды в неделю.

Частота перелетов в Швейцарию увеличится с двух до четырех рейсов в неделю. Из Москвы в Женеву и обратно будет летать «Аэрофлот», из Цюриха в Москву — Swiss Air.

Свои границы для россиян уже открыли Греция, Польша, Киргизия, Южная Осетия, Черногория и Доминикана. Однако российские власти решения о возобновлении полетов туда еще не приняли. Поэтому, помимо Египта, ОАЭ, Швейцарии и Мальдив, для отдыха отечественных туристов доступны только Турция, Танзания и Великобритания.

Без чартеров

Пока власти двух стран определили только аэропорты назначения по этим направлениям, сообщил «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Алгоритм отправки и приема туристов, в том числе требование о наличии теста на COVID-19 и другие возможные ограничения, еще будут уточняться.

«Но можно сказать, хотя все эти направления туристические, что в Каир и раньше были только регулярные рейсы. И, конечно, оттуда в Хургаду или Шарм-эль-Шейх достаточно сложно добираться. Поэтому это, скорее, деловое направление. И туристы, может быть, отдельные поедут с целью отдыха», — уточнил Барзыкин.

Скорее всего, перед поездкой в Египет сдавать тест на коронавирус не придется. Это можно будет сделать по прилете в аэропорт Каира. Но наиболее востребованными, по мнению вице-президента союза, у россиян будут поездки в ОАЭ. Путевки туда достаточно доступны, а отдых предлагается на любой вкус.

Стоимость путевок

Туроператоры очень ждали открытия любимых россиянами Эмиратов, сообщил гендиректор компании «АРТ ТУР» Дмитрий Арутюнов. Сезон в Турции, как правило, длится около пяти месяцев, в ОАЭ — семь-восемь. В 2019 году там отдохнули порядка 900 тысяч туристов из РФ.

«Конечно, двух рейсов в неделю мало. Но я думаю, это только начало и в ближайшее время появится еще больше рейсов», — считает Арутюнов. Что касается авиабилетов, то цены почти не отличаются от прошлогодних. Многие отели предлагают достаточно выгодные варианты размещения, чтобы заполнить номера. Поэтому цена туров вряд ли будет отличаться от стоимости 2019 года, уверен Арутюнов.

Стоимость отдыха в Египте пока непонятна. После авиакатастрофы А321 в 2015 году над Синаем чартерное сообщение с этой страной прервано. Каир — не курортный город, оттуда туристам еще придется добираться к морю и пляжам. Неделя на Мальдивах с размещением в отеле 4 звезды с завтраками и перелетом обойдется двум взрослым минимум в 213 тысяч рублей. Стоимость такого же отдыха в Дубае стартует с 70 тысяч.

«Более того, в сентябре в Дубае должна была начаться выставка Expo Dubai 2020, которая должна была пройти по март 2021 года. Гостиницы, которые планировали повысить цены ввиду большого спроса и заполняемости, отменили надбавки. И если сравнивать цены на октябрь, которые мы имели весной и сейчас, то они стали выгоднее», — подчеркнул эксперт.

Еще один плюс заключается в том, что если раньше отели ОАЭ всегда включали в стоимость размещения оплату новогоднего или рождественского ужина, то сейчас многие гостиницы либо отказались от этой практики, либо снизили цены. На Мальдивах, по данным Арутюнова, происходит то же самое.