Россия решила возобновить авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В нем сказано, что в Каир будут летать три раза в неделю, в ОАЭ — два раза, на Мальдивы — два раза.

«Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», — говорится в сообщении на сайте кабина.

Также решено увеличить до четырех число рейсов в Швейцарию. Два из них будут выполнять «Аэрофлот» (Москва — Женева — Москва) и два — Swiss Air. Последняя будет летать в Цюрих. До последнего времени в эту страну из РФ летали раз в неделю.

Оперативный штаб продолжает следить за ситуации в мире и продолжает работу над расширением списка государств, c которыми можно возобновить авиационное сообщение.

Ранее Россия возобновила полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию.