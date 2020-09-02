Греция откроет границы для россиян с 7 сентября. Но туристам туда не добраться

С 7 сентября Греция открывает границы для россиян. Правда, с некоторыми оговорками. Пока попасть на отдых смогут не более 500 туристов со справками. Есть и другая проблема. Москва авиасообщение с Афинами так и не возобновила.

С 7 сентября греческие власти открывают страну для российских туристов. Еженедельно к ним — исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона — смогут прилетать не более 500 граждан РФ. Такой режим продлится до 21 сентября. С собой отдыхающим придется брать подтверждающий бронирование в отеле ваучер и свежий отрицательный тест на коронавирус.

Справка должна быть на английском языке с указанием фамилии, имени и номера паспорта. За день до поездки нужно также заполнить форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте и указать место проживания в Греции. Форма автоматически отправится туристу в виде SMS.

Наличие теста на COVID-19 и PLF будут проверять сотрудники авиакомпаний. При их отсутствии пассажиру откажут в посадке. А если турист все же въедет в страну без них, перевозчику за свой счет придется возвращать его домой. Если по прилете отдыхающего попросят пройти тест на коронавирус, до получения результатов он не сможет покинуть место временного проживания. За нарушение этого требования полагается штраф в пять тысяч евро.

Рано радоваться

Возобновление авиасообщения должно быть обоюдным шагом двух стран, пояснила «360» исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Российское правительство такого решения не принимало. Открытие греками границы — позитивный шаг, но бежать за путевками еще рано. И уж тем более не стоит пробираться на отдых «партизанскими тропами» через третьи страны.

«К организованному туризму это решение (об открытии границ — прим. ред.) не имеет никакого отношения. Российские операторы действуют только по решению оперативного штаба и рекомендации Ростуризма», — добавила она.

Поэтому организованные туры и авиабилеты в Грецию сейчас не продаются. В 2019 году Грецию, по данным АТОР, посетили 777,934 тысячи россиян. В среднем — почти 15 тысяч человек в неделю. Поэтому лимит в 500 туристов выглядит странным: наряду с Турцией, Кипром и Испанией это одно из самых массовых направлений для отдыха.

Позитивный сигнал

Соглашения о взаимном открытии границ Россия с Грецией не заключала, подтвердил «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он также отметил, что это позитивная новость, своего рода сигнал, который позволяет надеяться на относительно скорое возобновление авиаперелетов в Грецию из России.

«Но решающее слово остается не только за авиационными властями обеих стран, но и за органами по санэпиднадзору, которые должны сказать, что не только мы для них не представляем опасности, но и они для нас. То есть никто оттуда ничего не привезет. Как только это произойдет, можно ожидать решения о возобновлении авиаперевозок», — сказал он.

Если авиасообщение возобновится, уверен Барзыкин, квоту в 500 человек тут же снимут. А если сейчас кто-то решит отправиться в Грецию через третью страну, то, кроме прочего, рискует стать 501-м туристом и не попасть на отдых.

Отдых в других странах

Пока отправиться на отдых получится в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию. Только с этими странами Россия официально возобновила авиасообщение. Также можно побывать на курортах Абхазии.

1 сентября польские власти исключили Россию из списка стран, откуда нельзя принимать самолеты. Такое же решение приняли Киргизия и Южная Осетия. Границы для наших туристов открыли Черногория, Доминикана, в ближайшее время это могут сделать Куба, Египет, Мексика, ОАЭ, Мальдивы, Кения, Мальта и Хорватия.

С 1 октября прием туристов возобновляет Пхукет. Туристы смогут приехать не менее чем на 30 дней. Первые две недели придется провести в отеле на обсервации и сдать два теста на COVID-19. Правда, некоторые гостиницы будут предоставлять «карантинным» отдыхающим доступ на свою территорию и к пляжу.

«Скажите, с такими ограничениями у нас массово могут поехать туристы? Я думаю, что нет. Вот Турция принимает наших туристов, но она принимает практически без ограничений. Люди туда едут, потому что это не ограничивает их отдых», — заключила Осипова.