    04 марта 2020, 14:57

    Египет не признает крушение лайнера А321 над Синаем терактом. Власти боятся отпугнуть туристов

    Ксения Дагаева, Сабина Абубекирова

    Апелляционный суд Каира отказался рассматривать иски родственников россиян, погибших при крушении лайнера А321 над Синаем в 2015 году. Якобы личности жертв не установлены, хотя людей давно похоронили на родине. Признавать случившееся терактом Каир также не хочет. Почему Египет пытается откреститься от трагедии?
    Египет не признает крушение лайнера А321 над Синаем терактом. Власти боятся отпугнуть туристов

    «Египет не хочет, чтобы пострадал туристический сектор из-за того, что люди могут начать считать эту страну опасным для посещения местом», — об этом в разговоре с «360» заявил политолог из США Эндрю Корыбко.

    Он отметил, что туризм в Египте уже пострадал, так как в основном россияне перестали ездить на курорты этой страны. История с терактом же может ухудшить и без того незавидное положение.

    Собеседник считает, что истцы не получат какой-либо компенсации от властей. Ведь международное сообщество также не спешит вмешиваться.

    Не думаю, что международные организации будут в необходимой мере заботиться о теракте пятилетней давности. Вряд ли на это отреагируют сейчас. Слишком много внимания сосредоточено на Сирии и коронавирусе

    Эндрю Корыбкополитолог.

    Тем не менее родственники погибших россиян планируют подать жалобы в Верховный суд Египта, чтобы добиться компенсаций. Ранее 30 семей подали иск к Шерифу Исмаилу, который тогда был премьер-министром Египта, а также к главам МВД, министерств финансов и авиации. Именно они, по мнению родственников погибших, виноваты в том, что террористы пронесли на борт самолета бомбу. Истцы потребовали компенсацию в размере трех миллионов долларов на каждую семью.

    Бабушка «главного пассажира» А321 — десятимесячной Дарины Громовой — заявила, что египетские власти «очень неохотно идут на контакт с нашим Следственным комитетом», и призвала обратить внимание на расследование трагедии, о котором родственники жертв крушения не знают ничего. При этом сама семья погибшей малышки и ее мамы денежных исков не подавала.

    Фото маленькой Дарины, которую перед посадкой в самолет сняла мама, стало символом трагедии. Его с подписью «главный пассажир» женщина опубликовала за две недели до трагедии.

    Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Тогда лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту были 217 пассажиров и семь членов экипажа. Не выжил никто. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.