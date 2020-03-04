Египет не признает крушение лайнера А321 над Синаем терактом. Власти боятся отпугнуть туристов

«Египет не хочет, чтобы пострадал туристический сектор из-за того, что люди могут начать считать эту страну опасным для посещения местом», — об этом в разговоре с «360» заявил политолог из США Эндрю Корыбко.

Он отметил, что туризм в Египте уже пострадал, так как в основном россияне перестали ездить на курорты этой страны. История с терактом же может ухудшить и без того незавидное положение.

Собеседник считает, что истцы не получат какой-либо компенсации от властей. Ведь международное сообщество также не спешит вмешиваться.

Не думаю, что международные организации будут в необходимой мере заботиться о теракте пятилетней давности. Вряд ли на это отреагируют сейчас. Слишком много внимания сосредоточено на Сирии и коронавирусе Эндрю Корыбко политолог.

Тем не менее родственники погибших россиян планируют подать жалобы в Верховный суд Египта, чтобы добиться компенсаций. Ранее 30 семей подали иск к Шерифу Исмаилу, который тогда был премьер-министром Египта, а также к главам МВД, министерств финансов и авиации. Именно они, по мнению родственников погибших, виноваты в том, что террористы пронесли на борт самолета бомбу. Истцы потребовали компенсацию в размере трех миллионов долларов на каждую семью.

Бабушка «главного пассажира» А321 — десятимесячной Дарины Громовой — заявила, что египетские власти «очень неохотно идут на контакт с нашим Следственным комитетом», и призвала обратить внимание на расследование трагедии, о котором родственники жертв крушения не знают ничего. При этом сама семья погибшей малышки и ее мамы денежных исков не подавала.

Фото маленькой Дарины, которую перед посадкой в самолет сняла мама, стало символом трагедии. Его с подписью «главный пассажир» женщина опубликовала за две недели до трагедии.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Тогда лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту были 217 пассажиров и семь членов экипажа. Не выжил никто. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.