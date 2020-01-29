Двое россиян получили 395 лет тюрьмы в Греции. Они уехали на заработки и сели из-за мигрантов

Двух россиян приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции и штрафу шесть миллионов евро. Они уехали подзаработать. Думали, будут перевозить туристов, а оказалось — мигрантов. Увы, многие россияне, пытающиеся подработать за границей, могут пострадать от обмана нанимателей. И обычно эти люди не могут позволить себе европейских адвокатов. Тюрьма может погубить их.

Вместе с приговоренными к огромным срокам Платоном Давыдовым и Антоном Каррамовым по делу проходят более 20 членов экипажа — также россияне. По неофициальным данным, всего за год жертвами схемы стали порядка 40 россиян. «Сейчас под арестом находятся 24 человека. Наши граждане утверждают, они были вовлечены в эту деятельность обманным путем. Греческие суды относятся к такому бескомпромиссно. Фактов вынесения оправдательных приговоров не зафиксировано», — сообщил Василий Гаврилов, пресс-атташе посольства РФ в Греции.

Вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов рассказал «360», что шансы выйти на свободу у россиян малы.

«Думаю, сидеть они будут еще долго. Во избежание этого нужна воля Греции для экстрадиции моряков, а она уже проявилась в ситуации с Винником. Так что ожидать от греческого суда или Минюста каких-то действий, направленных на поддержку российской стороны, не приходится», — заявил Александр Ионов.

Надежда на УДО

Правозащитник отметил, что моряки поехали зарабатывать деньги. Это говорит о том, что материальное состояние в семье не лучшее. Позволить себе европейского адвоката даже работающий россиянин может далеко не каждый. Самый дешевый вариант, по словам собеседника «360», — от 80 евро в час (около 5500 рублей). Ионов добавил, что в США, например, работал с представителем защиты, который брал 890 долларов в час (55700 рублей).

Так, российские моряки оказываются заложниками ситуации. Фонды, которые могли бы из России помочь с защитой, сами имеют небольшой бюджет. В таком случае надеяться остается только на консульский доступ.

По мнению Ионова, нужно по линии МИД собрать комиссию с греческой стороной. Так российская сторона поймет, что нужно сделать, чтобы моряки не сидели 300 лет или дожидались условно-досрочного освобождения, которое, по словам правозащитника, допустимо через 10 лет. «Это будут уже больные, убитые горем люди с испорченными жизнями», — отметил собеседник.

Ионов добавил, если россиянин за рубежом все-таки оказывается в тюрьме, помочь ему дипломаты могут с трудом.

«Как в случае с Ярошенко: денег нет, единственный кормилец в семье, услуги в тюрьме, включая медицинские, платные. Где он должен взять деньги? Его должна содержать жена, которая 50 тысяч в месяц получает, или родственники? — сказал Ионов. — Все, что будет за это время происходить с нашими ребятами, никто не узнает. Если у кого-то обострилось хроническое заболевание, все, человек умрет без оперативной помощи, которую зачастую организовывает именно адвокат».

Он напомнил случай в Кабо-Верде, где умер российский моряк, арестованный в прошлом году по обвинению в перевозке наркотиков. «Ситуация с российскими моряками в Греции на сегодня такая же критическая», — считает Ионов.

Опасные заработки за рубежом

По его мнению, люди, которые едут в ЕС, рассчитывают на действие европейского права — серьезного, строгого. Они думают, что будут защищены.

Однако люди должны знать, что при поездке на заработки в Турцию, Грецию, на Кипр они могут попасть в такую историю. Их жизнь будет под угрозой. Сидеть всю жизнь в греческой тюрьме никто не хочет Александр Ионов правозащитник.

Собеседник «360» добавил, что в основном работать за рубеж едут из регионов. Условия кажутся очень привлекательными. Но граждане РФ, особенно в случаях с Таиландом и Грецией, не знают местного законодательства и того, в какие схемы их могут втянуть.