Александр Винник остался под стражей по решению парижского суда

В 23:00 по местному времени (01:00 мск) суд принял решение оставить Александра Винника под стражей. По словам Мусатова, это в документах было написано заранее.

«Судья… полностью поддержал прокурора, сообщив при этом, что оставляют его (Винника — прим. „360“) под стражей ради его же безопасности и для того, чтобы удовлетворить будущее следствие», — пояснил адвокат.

Сторона защиты намерена подать апелляцию по поводу меры пресечения.

Россиянин Александр Винник поехал отдыхать вместе с семьей на греческий полуостров Халкидики, где он и был арестован 25 июля 2017 года. Запрос на арест подали Соединенные Штаты. В этой стране против Винника выдвинуто обвинение в махинациях с криптовалютой и отмывании денег.

Мужчина, по данным министерства юстиции США, в 2011 году создал онлайн-биржу, где различные виды криптовалюты можно было обменивать на евро, доллары и рубли. Биржа перестала функционировать одновременно с арестом Винника, так как сотрудники ФБР конфисковали оборудование дата-центра, который располагался в США. Сотрудники биржи уверяют, что россиянин был лишь «техническим специалистом» и занимался консультированием клиентов.

Власти США утверждают, что Александр Винник имел прямое отношение к взлому японский биржи обмена криптовалюты Mt. Gox в 2011–2014 годах. Тогда было похищено биткойнов приблизительно на два миллиарда долларов в пересчете на курс 2017 года. Американские правоохранители заявили, что россиянин легализовал средства через BTC-e. Кроме прочего, Винника обвиняют в хищении персональных данных, а также ряде других преступлений.

Своей вины Александр Винник не признает.