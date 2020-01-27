Двое россиян получили 395 лет тюрьмы в Греции

Греческий суд приговорил задержанных летом 2019 года Платона Давыдова и Антона Каррамова к 395 годам тюрьмы и штрафу размером шесть миллионов евро. Они обвинялись в незаконной перевозке мигрантов.

Судебный процесс состоялся в греческом городе Каламата, сообщил ТАСС со ссылкой на российское посольство в Афинах. Дипломаты сообщили, что посещали моряков в тюрьме Коридаллос, предоставляли им всю информацию и помогли с поиском адвокатов.

Работники консульства отметили, что российских моряков, работавших по иностранным контрактам, задерживают в Греции все чаще.

«Им предъявляются обвинения в перевозке нелегальных иммигрантов. Только в 2019 году были задержаны 12 россиян, которые были в экипажах судов. Всего в Греции содержится на данный момент 24 гражданина РФ», — сообщили в дипмиссии.

Источник агентства подчеркнул, что греческое правосудие применяет очень жесткие меры к людям, перевозившим нелегальных мигрантов. За первого нелегала дают 15 лет тюрьмы, за каждого последующего — еще 7,5 года. При этом в законодательных органах готовятся поправки об ужесточении мер за перевозку мигрантов. Дипломат напомнил, что уже сейчас оправдательных приговоров почти нет.

В дипмиссии РФ сообщили, что моряки намеревались работать на суда для туристов. Во всяком случае, так они утверждают. Греческие следователи им не верят, так как задержали с поличным. Сотрудники консульства добавили, что их возможности в таких ситуациях весьма ограниченны. Они посоветовали россиянам предельно осторожно выбирать работу за рубежом.

В середине января в больнице африканского Кабо-Верде умер один из российских моряков, арестованных в 2019 году по обвинению в перевозке наркотиков