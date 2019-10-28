США отказались передать России Константина Ярошенко. Причем семье сообщили о решении в день, когда на родину вернулась Мария Бутина. Супруга россиянина рассказала «360», как они восприняли отказ Вашингтона и что будут делать дальше.

Восемь лет назад в США Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы. Его обвинили в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».

26 октября Россия радовалась возвращению домой Марии Бутиной, которая 18 месяцев провела в американской тюрьме за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Тогда надежда на депортацию появилась и у семьи Константина Ярошенко, отбывающего в Штатах срок.

Даже в американском издании The Daily Beast, в материале о Бутиной, привели слова журналиста Евгения Попова: «В скором времени Виктор Бут и Константин Ярошенко тоже будут освобождены из американских тюрем».

Все предпосылки были к тому, что летчика все-таки разрешат депортировать. Об этом в разговоре с «360» сообщила супруга Ярошенко Виктория. «Когда Бутину освободили, я радовалась очень, думала, что следующий — мой муж. Когда она летела в самолете, нам пришло известие, что в депортации отказали. Шок был не то слово», — отметила Виктория.

По ее словам, это был четвертый запрос на возвращение Ярошенко на родину. И именно отказ в нем максимально ударил по семье пилота.

Такого удара я еще не переживала. В этот раз они попали прям в точку. Решение об отказе вынесли еще седьмого числа. Но они ждали депортации Бутиной — похоже, чтобы побольнее ударить. У них получилось. И для меня, и для Кости это был очень большой удар Виктория Ярошенко.

Виктория Ярошенко отметила, что супруг «чуть ли не плакал», когда получил отказ. Сам Константин заявил, что до сих пор не верит в отрицательное решение американских властей. Однако Ярошенко уверен, что Москва продолжит добиваться его возвращения на родину.

«Тяжело передать. Люди, наверное, не поймут… Это сравнимо с тем, как с войны кто-то пришел, а кто-то не пришел. Примерно такое состояние. Вроде и радоваться хочется за человека (Бутину — прим. „360“), и в то же время орать от обиды», — заявила Виктория. По ее словам, через два года они с мужем снова подадут запрос на депортацию и будут ждать положительного ответа.