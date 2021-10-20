Жительнице Волгограда в цыганском поселке разбили голову кирпичом. Причиной стало ее замечание детям, которые жгли кабели на костре. Она рассказала, что конфликты с цыганами происходят не в первый раз. Их причиной мог стать разный менталитет.

Ударили за замечание

Жительница Волгограда 19 октября, находясь в Советском районе Волгограда в цыганском поселке, подверглась нападению. Об этом она рассказала изданию «Блокнот».

Женщина приехала на выходные навестить свою маму. В обед воскресенья цыганские дети разожгли во дворе костер, выжигая кабели, из-за чего пошел едкий густой дым и дышать стало невозможно. Тогда женщина сказала детям потушить огонь, иначе она вызовет МЧС или полицию.

«Дети потушили, но после этого пришел пожилой мужчина по имени Михай. Он начал на меня орать, оскорблять, материться, кричать, что он будет показывать мне свои гениталии. Я ему сказала: „Ну, покажи!“», — сказала она.

На этом злоключения не закончились. Позже Михей вместе с еще одним мужчиной начал ломать забор ее дома, выкрикивая оскорбления и приказывая убираться с их земли. Этого оказалось недостаточно, и он начал швыряться в женщину глиной, а позже кинул кирпич, который попал ей в висок. Пришлось ехать в травмпункт и зашивать голову. Женщине также назначили наблюдение у хирурга, невролога и терапевта.

«Когда меня увезли в больницу, барон подходил к моей сестре и сказал: „Вы понимаете, мы не дадим вам здесь жить! Это наша земля!“» — заявила она.

По ее словам, около года назад цыгане пробили голову ее маме. Она обращалась в полицию по этому вопросу, но никто ничего не сделал. Причину нападения женщина не уточнила. Сейчас она утверждает, что не успокоится, пока не добьется справедливости и не посадит в тюрьму своего обидчика. Она также выразила недоумение по поводу того, что цыгане считают, что поселок принадлежит им, ведь изначально он был русским.

«Теперь строят дома один на одном. Утверждают, что это их земля, и нас здесь русских не должно быть. Я не понимаю, почему это должно быть их землей, если это наша земля, русская», — возмутилась жительница Волгограда.

Как живет поселок?

«Блокнот» не только поговорил с пострадавшей, но также поехал в поселок, чтобы понять, как там протекает жизнь. Оказалось, что не все так плохо, как кажется. Например, один русский мужчина заявил, что давно живет с цыганами бок о бок, и они «нормальные и добрые ребята», которые не обидят.

С этим согласились и сами корреспонденты, заметившие добрую атмосферу в поселке. Старшее поколение довольно приветливо общалось с журналистами, рассказывая о жизни, пока дети играли на улице.

«Если кратко: у всех все хорошо, никто ни на что не жалуется, миру мир, дружба и жвачка», — резюмировали в издании.

В поселке было две улицы, полностью заселенные цыганами. В той, где жили люди победнее, проблем не возникло, а вот на второй, где жили цыгане побогаче, журналисты все же столкнулись с агрессией.

Поначалу все было хорошо, один из жителей по имени Алик позвал корреспондентов в гости на праздники. Он также предупредил, что у них не получится встретиться с бароном, который решает все вопросы в поселке, так как он спит.

В отличие от старшего поколения молодежь к приезду журналистов отнеслась настороженно и агрессивно. Идти на контакт они не хотели, а в какой-то момент на корреспондентов и вовсе накинулся озлобленный мужчина, кричавший, что в поселке ничего снимать нельзя.

«Уходите шакалы, собаки! Бегите отсюда, а то сейчас скажу барону, он вам даст под зад и выгонит отсюда. Полицию вызову», — орал он.

Атмосфера вокруг переменилась, а журналисты уехали, прислушавшись к совету одного из стариков, сказавшего, что им действительно лучше уйти.

Откуда идут проблемы?

По мнению ведущего научного сотрудника Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии Российской академии наук Елены Филипповой, корнем конфликтов здесь может быть совершенно разный образ жизни цыган и русских. Это может вызывать взаимное раздражение и выливаться в недовольство.

Однако нельзя все обобщать, поскольку многое зависит от обстоятельств. Бывают территории, где никаких конфликтов нет. Это может зависит и от того, как себя ведут представители власти или полиция.

«Во многих случаях никакие конфликты не происходят, люди просто живут, и никто никого не трогает», — сказала собеседница «360».

Она также сказала, что может показаться, что конфликтов много, потому что каждый резонансный случай обязательно освещается, хотя на деле проблем не так много.

Руководитель информационного центра по контролю за нелегальной миграцией города Москвы Александр Дягилев объяснил, что обычно такие группы людей живут обособленно — в отдельных поселках или частях деревни. Местные туда не ходят, а они не ходят к местным.

Конфликты происходят, когда такие разные народы живут бок о бок. А причиной их обычно бывают бытовые проблемы.

«Например, когда, по субъективному мнению цыган, в их сторону идут какие-то неправильные замечания. Возможно им обоснованно сделали замечание, потому что они неправильно машину припарковали или выбросили бумажку на улицу, но для них — это будет считаться оскорбительным», — объяснил эксперт.

Обычно цыгане живут в России хорошо и обособленно. По словам Дягилева, часто их еще и местные власти прикрывают, потому что не хотят конфликтов на территории.

Филиппова также отметила, что чувство собственности и разговоры про «свою землю» обычно наиболее характерны для тех людей, которые на этой территории поселились сравнительно недавно. Например, 10-15 лет назад.

«Не знаю, когда там появилась эта цыганская община, но может быть такое, что они чувствуют себя там не очень уверенно и поэтому пытаются вот так о себе заявить», — предположила она.

Что до резкого стремления прогнать журналистов из поселка, то здесь сработало банальное недоверие. Да и мало кому нравится, когда к ним в дом приходят с камерами. В проявлении агрессии в ответ на раздражающий фактор нет ничего хорошего. Однако ее уровень в обществе в целом стал очень высоким, так что это не что-то свойственное исключительно цыганам.