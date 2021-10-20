«Это наша земля!» Цыгане в Волгограде пробили женщине голову кирпичом

Жительнице Волгограда в цыганском поселке разбили голову кирпичом. Конфликт произошел из-за того, что она сделала замечание детям, которые жгли кабели на костре. Об этом написало издание «Блокнот».

Женщина рассказала, что на выходных приехала в гости к маме. И в обед воскресенья цыганские дети разожгли костер. Они начали выжигать кабели, после чего повалил едкий дым. Женщина попросила их потушить огонь, сказав, что, если они этого не сделают сами, она вызовет полицию и спасателей.

Дети потушили костер. Но вскоре к женщине подошел пожилой мужчина, который начал на нее кричать и ругаться матом. А потом он уже вместе с молодым парнем прибежал к ее забору.

«Они стали ломать забор, кричать, оскорблять: „Убирайтесь отсюда, вы зачем сюда приехали?! Это наша земля, вы здесь жить не будете. Вам тут делать нечего, здесь все наше!“» — рассказала она.

После этого в женщину начали кидать глину и плеваться. А затем бросили кирпич. Он прилетел волгоградке в висок. Женщину сначала отвезли в травмпункт, а оттуда — в областную больницу.

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