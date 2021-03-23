ОМОН устроил рейд в таборе под Петербургом. Местные давно жаловались на цыганский беспредел

Полиция и ОМОН Росгвардии провели массовый рейд в таборе в деревне Верхние Осельки в Ленинградской области. Они прибыли туда после конфликта между цыганами и жителями соседнего поселка Заводской. Местные не раз жаловались на поведение цыган, однако в последнее время ситуация обострилась. Подробнее о конфликте — в материале «360».

Месть за избитого вора

Староста деревни Верхние Осельки Надежда Зайцева рассказала «360», что конфликт произошел не в ее поселке, а в Заводском. Ситуация обострилась после того, как цыгане «активизировались» — стали ездить по садоводствам и поселкам, воруя металл. При этом они не просто подбирали его, но и разбирали заборы, калитки, выкорчевывали из земли целые столбы. С заброшенных участков выносили все прямо днем, не стесняясь, что их заметят.

«В поселке Заводском их застали на месте преступления, когда они выкорчевывали столб. Мужик одного поймал, остальные разбежались. Побил немножко. После этого приехали три машины цыган и устроили погром — с пистолетом, какой-то палкой, разгромили машину и так далее», — отметила она.

Избиение цыгана попало на видео. После этого девушке, которая его опубликовала, стали поступать угрозы в личные сообщения.

Источник фото: телеканал «360»

Спустя час после избиения в Заводской приехали цыгане.

«Через час приехали цыгане на трех машинах, один кричал, что отомстит за брата. Трубой разнесли „Форд“ моего товарища, при свидетелях. Барон явно свою молодежь не контролирует. У нас же сил уже нет, у половины поселка что-нибудь да пропало, причем у самых нищих», — рассказал очевидец изданию peterburg2.ru.

23 марта в дело вмешались ОМОН и полиция. В результате в отделение вызвали как минимум 150 человек, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке. В местных пабликах опубликовали фото микроавтобусов силовиков, машин сопровождения и автозаков. В полицейском главке и Росгвардии журналистам подтвердили, что провели это мероприятие, однако о его результатах не сообщили.

Дети и девушки боятся ходить по улицам

Однако это не первый конфликт между цыганами и местными — жители жалуются на выходки обитателей табора в деревне Верхние Осельки уже долгие годы. Один из местных жителей снял его на камеру с помощью квадрокоптера — по его словам, табор расположен у него «прямо за забором».

«Меня цыгане предпочитают не трогать, у нас нейтралитет вооруженный. За это я не трогаю их. У меня с бароном личная договоренность, что они не трогают меня, а я не трогаю их», — рассказал Вячеслав «360».

Однако другим жителям деревни и ближайших населенных пунктов повезло меньше. Другой местный житель Владислав рассказал «360», что цыгане «живут своей цыганской жизнью, не замечая окружающих и не соблюдая законодательство РФ».

«Были сообщения об угрозах несовершеннолетним, да и в переписке группы писали различные неприятные выражения в адрес местных жителей. Любое замечание в адрес цыган приводит к противопоставлению цыган/русский», — отметил он.

Источник фото: социальные сети

Надежда Зайцева рассказала, что поселок Верхние Осельки постоянно страдает от цыган.

«У нас тут тоже проблема есть, проблема серьезная. Ведут они себя очень отвратительно, очень плохо. Мы с ними на прямой контакт не идем, но они здесь обжигают провода, жгут всякий мусор, вонь стоит ужасная. Цыганские свадьбы — это 24 часа в сутки усилители, песни-пляски — жить невозможно», — отметила она.

Надежда Зайцева рассказала, что ночью в деревне тоже нет покоя — в 23:00 на улицу выходят дети и начинают шуметь на протяжении нескольких часов. По ее словам, не понятно, что они там делают, но «ор стоит неимоверный». Кроме того, несовершеннолетних сажают за руль без прав, и они гоняют по дорогам.

«Сейчас поспокойнее стало, а раньше они нападали на подростков. У нас дети не гуляют по поселку, потому что цыганские дети-подростки нападают, очень много было конфликтов, избиений. Угрозы постоянно с их стороны», — отметила она.

Староста рассказала, что сама чуть не стала жертвой их выходок. Год назад цыганские дети бегали по деревне и закидывали дома жителей камнями. В этот момент она стояла в огороде — камень пролетел в сантиметре от лица. Кроме того, цыгане постоянно пристают к русским девушкам на улицах.

Родители также не выпускают детей гулять по поселку, потому что боятся за их безопасность. По словам Зайцевой, в деревне даже нет детских площадок — жители просили у администрации, но там отказали, аргументируя тем, что цыгане их сразу же разгромят.

«Они воруют, воровства с их стороны очень много. Люди не знают, как с этим бороться», — добавила собеседница.

Она уточнила, что проблема заключается в том числе и в полицейских. Они не реагируют на заявления жителей и не применяют к цыганам никаких мер. Ходят слухи, будто в правоохранительных органах есть «свой человек», который «отмазывает» цыган. Однако она проблема не только в этом. По ее словам, вся Ленинградская область знает, что это отделение полиции не работает — до них даже нельзя дозвониться.

«Они все делают исподтишка. Стараются, чтобы все было без свидетелей. Набежали, напакостили и убежали», — рассказала заключила она.