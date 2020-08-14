Цыган-подросток насмерть сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия в селе Кочубеевское Ставропольского края. Местные говорят, что это уже не первый случай, поэтому требуют выселить из населенного пункта всю цыганскую диаспору. Деталями того дня с «360» поделилась мать погибшей Елена Сидорченко.

Происшествие случилось утром 14 августа. Шестнадцатилетний подросток скрылся с места ЧП после смертельной аварии. Позже его задержали. Выяснилось, что он из цыганской общины села. Подросток наехал на девочку во время автомобильных гонок с товарищем. У молодых людей нет водительских прав.

В этот день девочка ушла в школу мыть парты. Мама отвезла ее туда, пообещала потом купить продукты и вернуться за ней. Позже ученица позвонила ей и сказала, что возвращается домой с одноклассницей.

Спустя 20 минут Сидорченко ответила на входящий звонок и узнала о происшествии. Она приехала на место, но дочь была уже мертва.

«Конечно, они должны понести ответственность, о чем речь? Просто беспредел, просто беспредел. Ведь она ни за что погибла. Она же шла по дорожке, даже не по тротуарчику. И вот такое вот… У них все безнаказанно, ну что это такое? Такого цветочка хоронить, 15 лет только исполнилось, девочка так жить хотела», — сказала Сидорченко.

Родные погибшей ждут справедливого наказания.

«Мы хотим, чтобы какие-то меры принимались, чувствовалась законность, люди жили уверенно и не переживали, что может такое произойти», — рассказал близкий погибшей.

Теперь в селе проходит народный сход, жители требуют выселить из населенного пункта всю цыганскую диаспору. Они рассказывают, что это уже не первый случай с цыганами в Кочубеевском. Недавно их заподозрили в двух изнасилованиях.