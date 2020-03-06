Кто поверил Павлу Дурову? Названы имена российских инвесторов криптовалюты создателя Telegram

Судебное противостояние между комиссией по ценным бумагам и биржами США (SEC) и командой мессенджера Telegram позволило узнать об инвесторах, которые вложились в криптовалюту Павла Дурова. Среди них множество знакомых имен. В том числе бизнесмены Роман Абрамович и Михаил Гуцериев, а также находящийся под судом бывший министр открытого правительства Михаил Абызов.

Криптовалюта от Дурова

О том что Павел Дуров и команда Telegram создают свою криптовалюту Gram было известно давно. Для создания блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), где можно будет использовать виртуальные деньги, команда провела процедуру ICO: привлекла инвесторов и продала им токены (аналог виртуального чека, который после запуска платформы обменяют на криптовалюту Gram).

Изначально сообщалось, что токены будут продавать пакетами: 20 миллионов долларов за токен в 15 миллионов Gram. Но некоторые инвесторы покупали только часть пакета. Это следует из отчета профессора Орегонского университета Стивена Маккеона.

Внимание на документ обратило издание Coindesk. Большинство инвесторов, чтобы не раскрывать себя, покупали токены через связанные с ними структуры. Их имена стали известны только сегодня. Среди них много известных бизнесменов.

Покупатели токенов

10 миллионов долларов (токен на 7,5 миллионов Gram) вложил в создание будущей криптовалюты Gram фонд Norma Investments Limited на Британских Виргинских островах. Его контролирует российский бизнесмен Роман Абрамович. О том, что владелец футбольного клуба «Челси» принял участие в ICO, устроенное Telegram слухи ходили уже давно.

Российский фонд Larnabel Ventures, принадлежащий семье Гуцериевых вложил в ТОТ 15 миллионов долларов (11,3 миллиона Gram). Глава семьи Михаил Гуцериев владеет нефтяной компанией Safmar. Фондом занимается его сын Саид Гуцериев. Интерес последнего к криптовалютам давно известен. Он вложил деньги в Currency.com, первую официальную крипто-биржу Белоруссии.

Кипрский фонд Batios Holdings Limited вложил в будущую криптовалюту 20 миллионов долларов (15 миллионов Gram). Владелец фонда — бывший министр российского правительства Михаил Абызов. О том, что фонд принадлежит именно ему стало известно только в 2018 году после того, как против него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Единственными представителями российского бизнеса, кто открыто говорил о том, что вложился в криптовалюту Павла Дурова были основатели сети электронных платежей Qiwi Сергей Солонин и соучредитель компании Wimm-Bill-Dann, которую он продал PepsiCo, Давид Якобашвили.

Солонин заявлял, что вложил в TON 17 миллионов долларов (12,7 миллиона Gram), а Якобашвили по неизвестной причине говорил уменьшенную цифру — 10 миллионов долларов. Но из документа явно видно, что он один из крупнейших инвесторов, который раскошелился на 50 миллионов долларов (37,6 миллиона Gram). Это сделает его одним из крупнейших держателей токенов.

Источник фото: телеканал «360»

Старый закон и криптовалюта

Запустится в итоге блокчейн-платформа TON или нет решит американский суд. Изначально запуск планировался еще в 31 октября 2019 года. Но в дело вмешалась комиссия по ценным бумагам и биржам США (CAS). Через судебный запрет она запретила продавать Gram, который еще даже не появился. Дело в том, что среди инвесторов 39 американцев. А по версии CAS, Gram — это ценная бумага, которая не зарегистрирована официально, а значит нарушает закон 1933 года.

Спустя сутки Павел Дуров выпустил официальное обращение, в котором он предложил вернуть инвесторам деньги или, если они согласятся на это, отложить запуск блокчейн-платформы. Окончательная дата назначена на 30 апреля.

Сейчас идет судебное разбирательство, где адвокаты Telegram доказывают, что криптовалюта не является ценной бумагой. По версии CAS, ни инвесторы, ни сам Telegram не могли продавать токены после того, как процедура ICO завершилась.

Второй тур прошел в апреле 2019 года. Однако CAS выяснила, что несколько фирм продавали токены другим покупателям в июне и июле. Регулятор считает, что это были перекупщики. Суд пообещал принять решение до 30 апреля. Если блокчейн-платформа TON так и не заработает, то инвесторы получат деньги назад.