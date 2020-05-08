«Я не согласен с тем, что Индия действительно стала развиваться интенсивнее Кремниевой долины. По своим показателям капиталооборота Индия и близко не подошла к Штатам. У нее нет даже крупных IT-проектов на национальном уровне, как Google, „Яндекс“ и так далее. Вся Индия до сих пор пользуется Google Android и Apple iOS, я уже не говорю о миллиардах, которые индийские потребители отдают Microsoft и eBay», — заявил в разговоре с «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

По его мнению, за пределами США вообще мало проектов, которые по масштабу были бы способны конкурировать с американскими. Собеседник отметил, что среди айтишников бытует мнение: хочешь проект международного уровня — попади в Кремниевую долину.

Также любой опытный менеджер в области IТ понимает, что создавать крупный проект удаленно — это утопия, особенно если в его создании участвуют программисты из Индии, уверен Гайрат.

«Имел большой опыт работы с ними — это ужасно. Уверен, что топ-менеджмент „Яндекса“ сможет поделиться своим „успешным“ опытом работы с индийскими программистами», — подчеркнул собеседник.

По словам Гайрата, с 2014 года компания привлекала много недорогих разработчиков из Индии, но, насколько собеседник «360» знает, опыт был плачевным.

У Павла серьезные проблемы с запуском блокчейн-платформы ТОN. После того как он проиграл дело Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Дуров очень не по-взрослому топчет ногами. Он обижен на США. Пользуясь своей публичностью, пытается отомстить Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Гайрат добавил, что Дуров взялся за серьезный проект и собрал огромные инвестиции, но не смог все это потянуть, так как расслабился. «А так команда во главе с Николаем Дуровым у него очень сильная!» — подчеркнул собеседник.

Дуров о перспективах Индии

По словам Павла Дурова, за последние годы ситуация с интернет-рынком сильно изменилась. Если 10-20 лет назад все глобальные проекты было удобнее запускать из Кремниевой долины, так как Штаты были самым большим рынком, то теперь самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами нашумевшей долины.

В качестве примера программист привел TikTok с 800 миллионами пользователей и Telegram с 400 миллионами активных пользователей. Более того, по словам создатель «ВКонтакте», на прошлой неделе индийский образовательный стартап Byju достиг капитализации в 10 миллиардов долларов.

Сегодня Индия, а не США, представляет собой самый крупный открытый интернет-рынок. Не случайно доля индийских пользователей в Telegram превышает долю пользователей из любой другой страны Павел Дуров.

Почему не стоит переезжать в США?

«Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию», — написал Дуров в своем блоге.

Павел решил предостеречь молодое поколение от ошибок предшественников и назвал сразу семь причин, почему не стоит переезжать в США.

Во-первых, по словам предпринимателя, Штаты — «жесткое полицейское государство». «Как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной за ним слежки», — заявил миллиардер. Он добавил, что сам также сталкивался с давлением со стороны ФБР во время поездки в Сан-Франциско в 2016.

Более того, в Штатах слишком высокие налоги, которых можно избежать в других странах. Да и разработки дороговаты: «Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей», — добавил предприниматель.

При этом система здравоохранения неэффективна и дорога, а культурная жизнь и среднее образование весьма посредственны. В целом, перспективы американского рынка в будущем крайне слабы, уверен основатель Telegram.