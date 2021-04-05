Дружба в вине. Россия сможет удержать цены на молдавские продукты ради политики

Принятое в 2019 году соглашение о введении нулевых ставок на часть молдавских товаров подошло к концу 31 марта. Это значит, что теперь вина и яблоки из Молдавии будут приходить в Россию со ставкой 12,5% от таможенной стоимости. Это ведет к неминуемому повышению цен. Эксперты рассказали «360» о возможных причинах, по которым соглашение закончили.

По сообщениям «Ведомостей», молдавские виноделы обсуждают повышение цен на свои товары с партнерами из России. Причина — прекращение льготной нулевой пошлины. Теперь полная ставка составит 12,5% от таможенной стоимости.

Россия ввела пошлины на молдавскую продукцию еще в 2014 году, когда та подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. А уже в 2019 году она решила сделать нулевые ставки на некоторые товары. Соглашение регулярно продлевали, а последнее действовало до 31 марта 2021 года. Такая сделка позволяла Молдавии экономить около 30 миллионов долларов в год. Если соглашение не продлят, то это может нанести большой урон молдавской стороне.

Россия завозит из Молдавии несколько типов продукции. Винные товары — это 2-3% от всего импорта. За 2020 год было импортировано 6,2 миллиона литров. При этом для Молдавии мы находимся на втором месте по экспорту вина. На первом стоит Румыния.

Еще большей популярностью у нас пользуются молдавские фрукты и овощи, в особенности — яблоки. Национальный плодоовощной союз подсчитал, что в 2020 году Молдавия была крупнейшим импортером яблок в Россию. Она поставила 206 тысяч тонн. В среднем на молдавские яблоки в России приходится 40% из потребляемых 1,8 миллиона тонн в год.

Почему не продлили соглашение?

На данный момент неизвестно, почему российские власти решили не продлевать соглашение. Однако директор молдавского Национального бюро винограда и вина Кристина Фролова сказала «Ведомостям», что со стороны России планируется сохранение нулевой пошлины. Решение вопроса может занять несколько дней. Со стороны российских властей официальные комментарии не поступали.

Председатель общественного движения «Родина — Евразийский союз» в Молдавии Игорь Тулянцев заявил «360», что могло быть несколько причин. Во-первых, некоторые экономические эксперты посчитали, что в Россию ввозили больше молдавских яблок, чем производили в самой Молдавии. Власти могли заподозрить страну в реэкспорте товаров из других европейских стран, что для России невыгодно.

Во-вторых, России сложно сейчас строить какие-либо отношения с Молдавией, потому что в стране политический кризис. В парламенте проблемы, четкого правительства нет, а президент фактически не имеет полномочий. России по факту не с кем вести диалог. По его словам, когда в Молдавии будет разрешен этот вопрос, Россия вполне может продлить соглашение.

Экономист и политолог Андрей Стариков тоже заподозрил политический контекст в этом решении. Можно предположить, что причиной заморозки соглашения стала смена политических элит в Молдавии, а именно приход к власти прозападного президента Майи Санду.

Стоит отметить, что иметь соглашение с Молдавией для России все же выгодно. Если позволить Молдавии представлять свою продукцию на выгодных условиях на российском рынке, можно обеспечить себе лояльное отношение и поддержку среди молдавского среднего бизнеса. Бизнесмены так или иначе являются спонсорами политических партий в стране. Подобный дружеский жест в среднесрочной перспективе способен положительно влиять на двухсторонние отношения Кишинева и Москвы.

По словам Старикова, отсутствие соглашения плохо скажется на молдавском производителе. И тот же средний и крупный бизнес, завязанный на Россию, может начать давить на политический класс, чтобы способствовать более прагматичным отношениям двух стран.

По факту у России сейчас два варианта развития. Первый — не продлевать соглашение в надежде на то, что бизнес начнет давить на политический истеблишмент Молдовы. Второй — продлить его, чтобы как-то закрепить отношения в надежде, что молдавское руководство поймет наши действия и начнет конструктивно выстраивать двухсторонние отношения.

Выше цена — меньше спрос

Если соглашение не продлят, наступит неизбежное — повышение цен. Если продукт растет в цене, он становится менее конкурентоспособным, а значит, спрос на него падает. Ефим Абиев, совладелец УК «Альянс», чьи вина в 2019 году были лидерами в России по импорту вин из Молдавии, сказал «Ведомостям», что цена за одну бутылку может вырасти на 45–50 рублей.

Точно так же подорожают цены на фрукты, овощи и другие товары. И хотя молдавские яблоки лидируют в импортных поставках, у них множество конкурентов. Россия поставляет яблоки из Азербайджана, Белоруссии, Турции и других стран. Если Молдавия выпадет из картины, на ее место встанет кто-то другой.

Стариков в разговоре с «360» отметил, что в условиях слабого рубля молдавские товары не выдержат конкуренции. Объемы их потребления снизятся, что неизбежно ударит по местным производителям.

С этим согласен и Игорь Тулянцев. Он добавил, что Молдавия заинтересована в российском рынке, как ни в ком другом. Исторически сложилось, что молдавское сельское хозяйство достаточно успешно осваивало российский рынок и живет во многом благодаря России.

«Молдавские продукты любят в России. Но, естественно, у Молдавии есть достойные конкуренты. И если их товары будут дешевле, то понятно, что потребитель выберет не только качество, но и цену. Это создаст определенные проблемы для наших производителей», — заключил Тулянцев.