Цены на молдавское вино и фрукты могут подскочить на 20%

Товары из Молдавии (вино, фрукты, овощи и так далее) в России могут подорожать из-за введенной таможенной пошлины, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на трех производителей из Молдавии. Возможное повышение цен на продукцию молдавские виноделы уже начали обсуждать с российскими партнерами.

«С 1 апреля перестала действовать льготная нулевая пошлина. Полная ставка составляет 12,5% от таможенной стоимости», — говорится в материале.

Таможенная пошлина на товары из Молдавии была введена в 2014 году. С 2019-го и до последнего времени она была нулевой. С возвращением пошлины розничная цена за бутылку молдавского вина, как рассказал изданию бизнесмен Ефим Абиев, может вырасти на 20%, на 40-50 рублей за бутылку.

Начальник отдела маркетинга ассоциации Moldova Fruct Адриан Кожокару считает, что яблоки могут подорожать на 5-12%. Однако в сезон таможенная пошлина нужна, считает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. Это поможет с реализацией яблок отечественным производителям.

В марте эксперты заявили, что в 2021 году цены на российские вина вырастут примерно на 10%. Однако в Минфине не увидели предпосылок для этого.