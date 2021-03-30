Бывший и нынешний президенты Молдавии вступили в борьбу за «Спутник V»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон и нынешний Майя Санду просят о гуманитарных поставках вакцины «Спутник V». Политики борются за право получить положительный ответ от Владимира Путина.

До конца недели в Россию должен приехать лидер пророссийской Партии социалистов Игорь Додон с целью уговорить российские власти помочь в борьбе с коронавирусом, сообщил «Коммерсант».

«Обещаю, что вакцина „Спутник V“ в самое ближайшее время поступит в Молдову и граждане получат к ней доступ. Я не буду вакцинироваться до тех пор, пока в Молдове не будет „Спутника“. Когда это произойдет — пройду вакцинацию в порядке очереди вместе со всеми», — заявил он.

Действующий президент также мечтает о гуманитарных поставках вакцины против коронавируса «Спутник V». Она написала письмо президенту России Владимиру Путина. Пресс-секретарь главы молдавского народа Сорина Штефырца сообщила «Коммерсанту», что клич о помощи Санду направила еще 30 главам различных государств.

Санду в письме отметила, что страна столкнулась с большими проблемами во время пандемии коронавируса. В Молдавии фиксируется рост заражений и смертности, местные лаборатории не способны обнаружить новые штаммы вируса из-за отсутствия необходимого оборудования.

«Принимая во внимание успешную разработку и применение российской вакцины, обращаюсь к вам от лица граждан Республики Молдова с просьбой о поддержке нашей страны в преодолении последствий пандемии», — обратилась она к Путину.

Президент Молдавии сообщила, что ее страна не рассматривается на западе в качестве приоритетных при закупке вакцин на международном рынке. Она опасается, что ее народ получит препарат против коронавируса в последнюю очередь.