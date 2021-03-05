Экс-президент Молдавии заявил о призывах к майдану в стране

Политика президента Молдавии Майи Санду приведет страну к майдану и хаосу. При этом власти придется взять ответственность, когда ситуацию нельзя уже будет контролировать. Об этом заявил бывший молдавский лидер Игорь Додон.

«Революция, майдан, хаос! К таким сценариям призывают некоторые, кто надеется на волне протестов попасть в парламент! Возможно, они не понимают, что Майя Санду использует их в своих целях», — написал Додон в Facebook.

Он добавил, что этим людям и президенту придется взять ответственность, когда ситуация выйдет из-под контроля. Кроме того, им придется отвечать за свои действия, когда в стране будут стоять разрушенные здания, а заболеваемость ковидом станет расти.

Сейчас в Молдавии продолжается противостояние Санду и парламента. Президент хочет распустить парламент и объявить досрочные выборы. При этом парламент выступает против намерений лидера страны. Санду дважды предлогала сделать премьер-министром Наталью Гаврилицэ, но кандидатуру отклонили. Оппоненты Санду обратились в Конституционный суд, который признал незаконным повторное выдвижение Гаврилицы.