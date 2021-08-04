Древние артефакты вернутся в Ирак. Контрабандисты наживались на войнах, но помогли сохранить памятники

США вернут более 17 тысяч древних артефактов Ираку. Они были вывезены контрабандой из страны в 2003 году. Среди них находится 3500-летняя глиняная табличка с изображением части эпоса о Гильгамеше. Ранее Штаты вернули украденные артефакты Афганистану и Сирии. Контрабандисты долгие годы зарабатывали на артефактах, но отчасти и помогли их сохранить.

Ирак

Десятки тысяч старинных предметов исчезли из Ирака после вторжения США в 2003 году. Еще больше артефактов было вывезено или уничтожено ИГ*, которое с 2014 по 2017 год занимало треть Ирака.

Теперь Штаты вернут более 17 тысяч артефактов, которые были нелегально вывезены с территории Ирака. Они достигли соглашения с Багдадом о возврате предметов, изъятых у дилеров и музеев в Соединенных Штатах. Об этом сообщил The Guardian.

«Правительство США конфисковало некоторые артефакты и отправило их в [иракское] посольство. Табличка Гильгамеша, самая важная, будет возвращена в Ирак в следующем месяце после завершения юридических процедур», — сказал министр культуры Хасан Надхим.

Власти США изъяли табличку с эпосом о Гильгамеше в 2019 году. Она была контрабандой продана с аукциона арт-дилеру в Оклахоме, а после выставлена в музее в Вашингтоне.

«Эпос о Гильгамеше» — это шумерская сказка возрастом 3500 лет, которая считается одним из первых произведений мировой литературы.

Афганистан

Еще одна страна, которая постепенно возвращает свое культурное наследие — это Афганистан. В апреле США передали его властям коллекцию из 33 артефактов. Их изъяли у арт-дилера из Нью-Йорка, который, по утверждениям властей, был одним из самых активно работающих в мире контрабандистов антиквариата.

Посол Афганистана в США Роя Рахмани заявила, что возвращение артефактов очень важно. Каждое из этих произведений — бесценное отражение истории страны.

В 2019 году Афганистан вернул 843 объекта наследия, среди которых были скульптуры четвертого века. Их репатриировали из Лондона в Национальный музей Афганистана в Кабуле.

Украденные предметы были изъяты с помощью пограничных служб Великобритании и полиции.

Сирия

От военных действий сильно пострадала и Сирия, из которой регулярно нелегально вывозили старинные предметы. Как писал Би-би-си, часто для вывоза контрабанды в качестве маршрута использовалась Турция. Ужесточение контроля границ снизило поток перевозок, но некоторые объекты по прежнему выставляются на продажу на черном рынке.

Сирийский археолог, сбежавший с территории, контролируемой ИГ*, рассказал, что посещает встречи проводимые посредниками для продавцов украденного искусства. Ему регулярно присылают фотографии и видео с товарами из разных регионов Сирии. Многие из них бывают подделками, но есть и настоящие произведения искусства, стоящие тысячи долларов.

Разграблением памятников в Сирии занимаются все. Это делают и неимущие граждане, желающие немного заработать, и экстремистские группы.

Нет худа без добра

Казанский востоковед и исламовед Азат Ахунов отмечает, что разграбление артефактов во время войн происходило всегда. Даже после похода Наполеона в Египет много древних памятников было вывезено во Францию. Во время Второй мировой войны и немцы, и советская власть вывозили архитектурные и культурные ценности из оккупированных территорий.

Если говорить о современном времени, то возможно в данной контрабанде есть и свои плюсы. Она помогла сохранить памятники наследия.

В Афганистане, Сирии и и Ираке постоянно шли военные действия. Экстремистские группировки наследия культуры мало волновали, зачастую они их целенаправленно разрушали.

«Насколько я знаю, многое вывозили целью сохранения. Сейчас США возвращают все эти артефакты, потому что военные действия в странах подошли к концу. А нынешнее правительство уже в состоянии самому позаботиться о защите наследия», — отметил Ахунов.

По словам эксперта, остановить контрабанду сложно. Если взять Сирию, то нынешнее правительство не контролирует всю территорию, а значит там, где властвуют турки, американцы, террористы или кто-нибудь еще, может происходить все, что угодно.

И с одной стороны, возможно, подобная передача контрабанды даже стала меньшим из двух зол. Эти наследия культуры уцелели, их нашли и теперь возвращают назад. Неизвестно, что было бы с ними, останься они на территории Афганистана, Ирака или Сирии. Многие памятники истории уже были безвозвратно уничтожены.

* ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.