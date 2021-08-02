Аналитик назвал катастрофической ситуацию в Афганистане

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович обсудил с радио Sputnik слова экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса о том, что кровавую гражданскую войну может спровоцировать вывод военных сил США из Афганистана.

«Эта война уже идет», — подчеркнул Мендкович.

Он заметил, что талибы захватили значительную часть территории Афганистана. Они проводят на захваченных территориях казни и массовые репрессии против тех, кто сотрудничал со Штатами.

«Думаю, что нынешнюю ситуацию уже можно назвать катастрофической. Да, если бы США не выводили войска, ситуация могла бы развиваться иначе. Но история не терпит сослагательного наклонения», — напомнил аналитик.