Участие США в военных операциях Ирака прекратится к концу 2021 года

По итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна стороны пришли к соглашению, что прекратят участие военных США в операциях в Ираке. Но американская армия продолжит поддержку иракских сил безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

«Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией, и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года», — говорится в опубликованном документе.

При этом заявление не содержит упоминаний о том, что Вашингтон выведет свой контингент из Ирака.

Госдеп отказался сообщить точное число военных, дислоцированных на территории Ирака. Однако, по данным Reuters, в арабской республике находится около 2,5 тысяч военнослужащих США. Эксперты считают, что достигнутое соглашения мало что изменит в расстановке сил и не приведет к значительному сокращению военного присутствия США в Ираке.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими заявил, что нет необходимости в каких-либо иностранных силах в Ираке.

«Что мы хотим от присутствия США в Ираке, так это поддержки наших сил в обучении и повышении их эффективности и возможностей, а также в сотрудничестве в области безопасности», — сказал он.

Аналитики считают, что речь идет о политических играх. Власти Ирака находятся под растущим давлением внутри страны. Представители шиитских группировок требуют, чтобы все американские войска покинули страну. Скорее всего, аль-Кадими затеял эти переговоры в преддверии парламентских выборов в республике. Они должны состояться в октябре.

После вывода американских войск из Афганистана и высказанном намерении покинуть Ирак, сенатор Алексей Пушков назвал США — отступающей сверхдержавой.