Правительство США ввело новые санкции против Сирии

Минфин США ввел санкции против некоторых организаций и официальных лиц в Сирии. Об этом сообщил RT со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами.

Ограничения касаются некоторых подразделений военной разведки Сирии и лиц, имеющих к ним отношение. Ранее пресс-секретарь главы Вашингтона Джен Псаки заявила, что введенные Китаем санкции против американских организаций и жителей страны не изменят планы США. По словам пресс-секретаря, объявленные властями Китая ограничения служат примером того, как республика посылает политический сигнал, показывая ухудшение инвестиционного климата.