Дракон и медведь. Как Россия и Китай уживутся по соседству

Китайские туристы, китайские товары и китайские полеты на Луну — что мы знаем о своем самом большом соседе? О перспективах соседских отношений размышляет колумнист «360».

Иногда бывает так: запыхавшись, вбегаешь в аэропорт, тут же летишь к табло искать свой рейс. А там сюрприз: даже не латиница, а самые настоящие иероглифы.

Десятые годы стали временем появления нового типажа и устойчивого клише — китайского туриста. Согласно расхожему образу, он путешествует только в составе большой группы, не понимает никакого языка, кроме родного, много фотографирует, может вести себя шумно и неадекватно.

Конечно, далеко не все туристы из КНР такие, и все же власти страны выпустили специальную памятку, объясняющую, как лучше вести себя во время посещения России. Хорошей идеей было бы издать аналогичную памятку для россиян, работающих в гостиничной сфере: в ближайшее время они будут видеть гостей из Китая еще чаще. К примеру, на Новый год в Москву больше всего прилетело гостей из Европы и, опять же, КНР.

Жителей Поднебесной привлекают не только Москва и Санкт-Петербург, но и такие города, как Сочи и Мурманск. Первый прославился во время Олимпиады, второй «заколдовал» туристов легендой о северном сиянии — якобы если зачать ребенка при его свете, обязательно родится мальчик.

За последние годы многократно вырос поток китайцев, ищущих в России не только отдых, но заработок и место для жизни. Естественно, не обходится без трений — многие из приезжих предпочитают жить и питаться в местах, владельцами которых являются их соотечественники. В том же Петербурге среди местных жителей ходят слухи о «чайнатауне», растущем на Васильевском острове.

Если перечислять все «грехи», в которых подозреваются граждане Китая, лучше сразу начинать писать книгу. Громкий скандал вокруг строительства завода на Байкале, разговоры о незаконной вырубке леса, контрабанде и огромных оборотах полулегального бизнеса на крупных рынках вроде «Москвы» и «Садовода» — лишь некоторые из них.

И все же отношения между нашими странами никогда не были лучше, а среди переехавших в Россию китайцев есть не только ушлые дельцы, которых рано или поздно призовут к ответу, но и настоящие патриоты новой родины. Самый яркий пример — певица, актриса и режиссер Ян Гэ, дошедшая до финала «Голоса» и получившая в 2018 году аж два приза ММКФ.

Общие границы и размеры нашего восточного соседа в любом случае не позволят его игнорировать. И дело не только в том, что плохой мир лучше доброй ссоры. Китай — важный источник для изучения опыта успешного экономического развития при не лучших стартовых условиях.

Два тотема

Когда-то Поднебесная империя считалась на Западе мифической страной — далеким краем, лежащим за Великой стеной и хранящим множество тайн. Считается, что именно здесь изобрели бумагу, порох и даже компас. Европейские путешественники сначала стремились туда в поисках редкого шелка, экзотических пряностей, фарфора, а потом чтобы продавать уже собственные товары.

С изобретением паровых двигателей и современных видов вооружений Китай перестал казаться таким недоступным и в глазах хищных колониальных держав. Он превратился в лакомый кусок — внутренняя нестабильность и растущее технологическое отставание от Запада привели к серии поражений в Опиумных войнах.

Казалось, страна навечно погрузилась в стагнацию и обречена оставаться бедными и перенаселенными задворками цивилизованного мира. Но прошло время, и дракон вновь восстал — после долгой и кровавой гражданской войны коммунисты объединили страну, а потом медленно, но упорно искали верный путь развития. На этом пути они совершили множество ошибок, но в итоге вывели рабочую формулу — сохраняя полный контроль над жизнью общества, поставили экономику на рыночные рельсы.

Свой первый «капитал» КНР заработала на поставке ширпотреба всем, кто был готов его купить. Затем страна превратилась в своеобразную «мировую фабрику», готовую предоставить неисчерпаемые трудовые ресурсы для производств крупных иностранных компаний. Ну а потом начали возникать собственные концерны, постепенно вышедшие на мировой уровень.

Некоторые из них достигли такого уровня, что воспринимаются как прямая угроза национальной безопасности США — достаточно вспомнить судьбу Huawei, вынужденной выживать под грузом санкций. Зато другая компания, Alibaba, стала самым дорогим брендом Азии, который стоит свыше половины триллиона долларов.

Развязанная Дональдом Трампом «торговая война» против Пекина только доказывает, насколько серьезно американцы воспринимают потенциал страны, когда-то бывшей лишь поставщиком дешевой рабочей силы для корпораций вроде Apple.

Сейчас КНР уже не так активно наращивает и без того внушительные производственные мощности. Вместо этого упор на высокотехнологичных и научно-исследовательских отраслях. В этом году у китайской науки было немало успехов, самый впечатляющий из которых, пожалуй, организация полета на практически неизученную обратную сторону Луны.

Для России не стоит вопрос, дружить или не дружить со своим соседом. Речь, скорее, об условиях, при которых эта дружба будет взаимовыгодной и неконфликтной.

Конечно, к Пекину есть масса вопросов: большую озабоченность в том числе вызывает ситуация в Гонконге, «воспитательные» лагеря для уйгурских жителей Синьцзяна, попытки создать систему тотального контроля за интернетом.

Но страны дружат не так, как люди, — это тонкий дипломатический процесс, где важно соблюсти баланс обоюдных государственных интересов. Если это удастся, тогда не только год Белой крысы, но и вся следующая декада пройдет под знаком дружбы двух мощных национальных тотемов — дракона и медведя.