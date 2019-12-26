Alibaba стала самой дорогой компанией Азии с капитализацией $570 млрд

Рыночная стоимость компании за год выросла на 60%, до 570 миллиардов долларов. Рост больше, чем у Amazon (+20%) и у головной компании Google Alphabet (+29%).

В мировом списке китайская корпорация оказалась на седьмом месте, уступив Facebook с показателем в 588 миллиардов долларов.

Alibaba смогла обогнать прошлого лидера азиатского рынка интернет-холдинг Tencent. По итогам года среди региональных компаний фирма получила второе место с результатом 459 миллиардов долларов.

Мировым лидером остается нефтяная компания Saudi Aramco, которая после выхода на биржу в декабре этого года подорожала до невероятных 1,8 триллиона долларов.

По версии аналитиков, опасения мировой рецессии развеялись, а с учетом низких процентных ставок в следующем году компании могут привлечь еще большее количество инвестиций. При этом технологические компании Азии могут подорожать еще больше.