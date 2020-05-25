Повышенную доплату к пенсии предложили назначать с 75 лет. Но это скорее мечта, чем реальность

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий снизить с 80 до 75 лет возраст, в котором россияне могут получить в два раза большую выплату к страховой пенсии. Инициатива облегчит жизнь пожилых людей, многие из которых страдают от хронических заболеваний. Но идею вряд ли поддержит правительство. Региональные бюджеты такую нагрузку не потянут.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал «360», что законопроект разработали по просьбе самих пожилых граждан. Кроме того, в документах ВОЗ именно с этого возраста люди начинают считаться старыми. Практически все 75-летние пенсионеры имеют хронические заболевания и вынуждены тратить много денег на лекарства.

«С учетом сегодняшних реалий, качества и продолжительности жизни мы посчитали, что такой шаг будет социально ответственным и социально справедливым. Очевидно, что возрастная группа 75+ вся нуждается в дополнительной поддержке и помощи», — заявил парламентарий.

Кому положена выплата

Полная пенсия складывается из страховой и накопительной частей и фиксированной выплаты. В 2020 году она составляет 5686,25 рубля и равна размеру минимальной пенсии без учета региональных коэффициентов. Для 80-летних россиян выплата удваивается до 11 372,5 рубля. Она может увеличиться даже от уже удвоенной суммы, в зависимости от стажа работы на Крайнем Севере. Повышенную фиксированную надбавку получают сельские пенсионеры или те, у кого на руках есть недееспособные иждивенцы.

Получателей социальной пенсии повышение по-прежнему не коснется. Их выплаты поднимают до уровня минимального прожиточного минимума пенсионеров в конкретном субъекте с помощью региональных или федеральных надбавок.

«Что касается инвалидов, то их пенсия назначается по факту наступления инвалидности. Когда они достигают пенсионного возраста, их переводят на пенсию по старости. Таким образом, несмотря на наличие инвалидности, категория 75+ будет [повышенную выплату] получать», — заключил Нилов.

Нужно, но нереально

Несмотря на то, что инициатива нужная и могла бы улучшить жизнь пожилых россиян, в правительстве ее вряд ли поддержат. Такое мнение в беседе с «360» выразил Валерий Рязанский, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике и глава «Союза пенсионеров России». Сейчас в России около четырех миллионов граждан категории 80+, которые ежемесячно суммарно получают около 24 миллиардов рублей повышенных доплат.

«По моим прикидкам, количество пенсионеров от 75 до 80 лет — миллиона полтора-два. Это значит, что еще половину этой суммы нужно добавить в качестве выплаты. И это еще не все. У нас к 80 годам приурочена тема выплаты пособия по уходу нуждающимся. А это значит — 1,2 тысячи рублей в месяц еще нужно добавить определенному количеству лиц», — подчеркнул сенатор.

Предлагаемые депутатами выплаты должны быть не разовыми, а системными. Добавив шесть тысяч к пенсии, каждый раз при индексации придется учитывать эти новые суммы. А это обернется серьезными расходами из бюджета. Поэтому без четких просчетов и договоренностей с правительством в сложившейся с коронавирусом ситуации инициативу вряд ли удастся реализовать.

«Мне кажется, сейчас по-другому лучше подходить. [Назначать] какие-то разовые выплаты, которые сейчас оперативно могли бы решить ряд проблем, возникших у пенсионеров в этой ситуации. Да и региональные бюджеты это (надбавку — прим. ред.) не вытянут», — пояснил Рязанский.

Схожее мнение выразил его коллега — сенатор Владимир Круглый.

«Сейчас в связи с ситуацией нашей экономической, с расходами федерального бюджета огромными, связанного с поддержкой семей с детьми и с поддержкой малого и крупного бизнеса, такая инициатива вряд ли будет поддержана правительством», — заявил он.