Сенаторы усомнились, что Кабмин поддержит новые надбавки к пенсии

Введение дополнительных выплат для пенсионеров от 75 лет — это хорошая инициатива. Однако правительство вряд ли ее поддержит. Такое мнение высказал член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Он заявил РБК, что, будучи председателем Союза пенсионеров России, с глубоким уважением относится к любой идее улучшить жизнь пожилых людей. Но, по его словам, Кабмин эту идею пока не поддержал.

Сенатор рассказал, что около четырех миллионов пенсионеров получают вторую фиксированную часть пенсии. Каждому из них дополнительно приходит примерно по шесть тысяч рублей в месяц. Это порядка 24 миллиардов для всей России.

«Если добавить категорию от 75 до 80 лет, наверное, еще два миллиона пенсионеров, а это значит, что приблизительно половину такой суммы надо найти в бюджете страны и добавить в бюджет пенсионной системы», — объяснил Рязанский, который является первым замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике.

Парламентарий считает, что в сегодняшних реалиях Кабмин и власти регионов поддерживают разовые выплаты, а не системные. С таким мнением согласен еще один член комитета Совета Федерации по социальной политике — Владимир Круглый.

«Сейчас в связи с ситуацией нашей экономической, с расходами федерального бюджета огромными, связанного с поддержкой семей с детьми и с поддержкой малого и крупного бизнеса, такая инициатива вряд ли будет поддержана правительством», — заявил он.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о надбавке к пенсии пожилым людям начиная с 75 лет.