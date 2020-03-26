Долгая дорога домой. Истории российских туристов, застрявших в ОАЭ

Больше тысячи российских туристов застряли в ОАЭ после того, как страна закрыла авиасообщение из-за коронавируса. «360» собрал истории россиян, которые вот уже несколько дней не покидают отели и делают только две вещи: ждут и обновляют страницу с онлайн-табло аэропорта Дубая.

Жизнь возле аэропорта

В трудную ситуацию сейчас попали все россияне, которые должны были вылетать из ОАЭ, вне зависимости от авиаперевозчика и места назначения.

Ирина должна была лететь из Дубая на самолете авиакомпании Emirates, в итоге их (а это 214 человек) будут вывозить «Уральскими авиалиниями». Но из информации об их рейсе пока известен только перевозчик.

«Вылет переносится каждый час. Те люди, кто с нами связываются от „Уральских авиалиний“, говорят, что пока ничего не движется, ничего сделать они не могут. Изначально была информация, что до 12:00 мы в гостинице, и все. Нам сказали искать гостиницу где-то в городе. Потом появилась информация, что на сутки мы остаемся рядышком с аэропортом, за что спасибо туроператору, что они хотя бы нас на эти сутки не бросили», — рассказала Ирина.

Всех ее попутчиков по самолету заселили в одну гостиницу рядом с аэропортом. Оттуда они видят, как вылетают самолеты, но никто из россиян, по словам Ирины, пока не выбрался из Дубая.

День в аэропорту

Евгения из Красноярска должна была отдыхать с семьей до 27 марта, но 24-го им сказали быстренько собираться, после чего их выселили из отеля и отправили в аэропорт.

«Приехали в аэропорт, рейс был на 20:30, но рейса не было. Нам постоянно переносили вылет, никто не понимал, что происходит, начали волноваться. «Макдональдс» предоставил нам свои обеды: картошка фри, гамбургер, и все, по-моему. На каждого пассажира, по билету. Потом подошел мужчина, мы сдали билеты, прошли обратно таможенный контроль, вышли в холл, и около часа мы ждали, пока подъедут автобусы», — рассказала Евгения.

Автобусы к ним приехали только в 05:00. По ее словам, они провели в аэропорту около 16 часов, в том числе семьи с детьми.

Сейчас они живут в гостинице и ждут новостей от перевозчика. Их кормят, и на этом все заканчивается. Все пассажиры сидят по номерам в ожидании вылета.

Слава богу, связь есть, мы общаемся, успокаиваем наших близких. Сильной паники нет, бывают единичные случаи непонимания ситуации, что происходит. Ждем, надеемся скорее выехать в Россию Евгения Ахмедова.

Без еды и воды

Психологическое состояние пассажиров, как оказалось, напрямую зависит от перевозчика. Нина рассказала, что должна была 25 марта вылететь в Москву «Победой», но этого не случилось. Более того, за полдня ожидания в аэропорту им не предложили даже воды.

«„Победа“ нас бросила на произвол судьбы, представителя не было в аэропорту. Поддерживали связь с нами в Instagram. Очень много было детей и беременных женщин. Приезжали несколько раз начальники этого аэропорта, но они стояли в уголке, к нам никто не подошел, местный представитель вел с нами переговоры после того, как мы устроили несанкционированный митинг, по их версии. Плакаты нарисовали и начали вести съемку», — сообщила Нина.

Сейчас она тоже в гостинице. Нет никакой определенности не только по времени, но и по дате вылета. По словам девушки, успокаивает только то, что российское консульство с ними постоянно на связи.

Комендантский час

Не добавляет позитива и то, что в Дубае решили ввести комендантский час. Теперь туристы боятся, что их вылет будет вечером и они просто не смогут добраться до аэропорта.

«Нас 190 человек. Насколько я понимаю, мы все приехали заселились, в аэропорту никто не остался. Вокруг есть магазины, все можно приобрести, но мы все ждем информации. Пока никакой информации нет, консульства нам ничего не говорят. Все ждут доступа. Мы не знаем, кто, как и когда будет производить нашу доставку до Москвы», — рассказала Ольга, которая тоже должна была улететь 25 марта.

Тем временем не только ОАЭ, но и Россия закрывает авиасообщение. С 27 марта в Россию можно будет вернуться только специальными рейсами, которые организуются для вывоза застрявших граждан.