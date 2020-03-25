Более пяти тысяч российских туристов застряли в ОАЭ

Более пяти тысяч россиян не могут вернуться домой из ОАЭ после того, как страна закрыла авиасообщение. По словам туроператоров, они не могут помочь застрявшим путешественникам.

«По нашим оценкам, более пяти тысяч российских граждан планировали выезд из ОАЭ в ближайшие дни. Где им там сейчас размещаться — непонятно, отели закрываются. При этом, когда страной закрыто воздушное пространство и аэропорт, туроператоры ничего сделать не могут», — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее цитирует «Интерфакс».

Ломидзе утверждает, что помочь россиянам может только государство: с помощью МИД вывозить туристов на спецбортах.

По словам исполнительного директора АТОР, операторы направили письмо в генконсульство, в котором попросили подключиться к решению вопроса с туристами. АТОР также собирается просить помощи у Ростуризма. Ломидзе добавила, что «Турпомощь» используется только при банкротствах туроператоров, а их не происходит.

Что касается самостоятельных туристов, то Ломидзе сказала, что для них МИД открыл горячую линию. Сейчас они собирают данные.

Всего, по словам Ломидзе, за границей находятся около 45 тысяч организованных российских туристов.

ОАЭ решили прекратить пассажирское авиасообщение и транзитные рейсы через их аэропорты с вечера 24 марта. Пока что этот режим ввели на две недели, но уточнили, что его могут продлить.