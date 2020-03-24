Более тысячи россиян заперты в Дубае

Более тысячи граждан России находятся в аэропорту Дубая. Они не могут вернуться на родину. Четыре запланированных рейса для вывоза россиян авиакомпании FlyDubai отменены.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила РИА «Новостям», что 24 марта, власти Дубая распорядились вернуть все самолеты авиакомпании FlyDubai в аэропорт приписки. С завтрашнего дня они никуда не летят.

«Таким образом, завтра четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai в Москву, Самару, Краснодар и Казань отменены. Информация об этом поступила только сегодня, 24 марта. Авиакомпания утверждает, что следует только поступившему государственному распоряжению», — рассказала о ситуации Тюрина.

По ее словам, российским туристам предложили лететь ближайшими рейсами. Полеты начинаются с 7 апреля.

Представитель союза напомнила, что рейсы авиакомпании «Победа» в Дубай отменены, а рейсы «Аэрофлота» на вывоз туристов заполнены на неделю вперед.

«Большинство отелей в Дубае закрываются. Назревает международный скандал», — заключила Тюрина.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие страны ограничивают авиасообщения. Россияне, находящиеся на отдыхе становятся заложниками ситуации.

Также стало известно, что вывоз россиян из Шарм-эш-Шейха и Хургады планируется начать 26 марта, ежедневно из этих городов будут выполняться два рейса «Белавиа», сообщил российский консул РИА «Новостям».

Ранее около тысячи российских туристов застряли в Черногории. Власти черногорской стороны не давали вывезти российских туристов. Спустя несколько дней черногорская сторона разрешили вывезти сограждан.