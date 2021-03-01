Школьница из Польши услышала о росте случаев домашнего насилия в условиях пандемии и решила помочь тем, кто от него страдает. Для этого она открыла поддельный интернет-магазин косметики. Через него жертва может пообщаться с психологом и вызвать полицию.

Кристине было 17 лет, когда у нее возникла идея о том, как помочь жертвам домашнего насилия, запертым дома из-за изоляции. Она рассказала Би-би-си, что услышала о французской инициативе с закодированными сообщениями. Там для того, чтобы сообщить, что ты стал жертвой домашнего насилия, нужно было зайти в аптеку и попросить у фармацевта специальную маску. Эта идея вдохновила Кристину на создание поддельного магазина косметики.

Она запустила фальшивый интернет-магазин под названием «Ромашки и анютины глазки». Идея состояла в том, что жертва могла тайно попросить о помощи, делая вид, что совершает покупки в Интернете.

Как это работает? Когда жертва пишет с просьбой купить крем, вместо продавца ей отвечает психолог. Он спрашивает, как долго продолжаются «кожные проблемы» или как «пораженная кожа реагирует на алкоголь». Если кто-то размещает заказ и оставляет адрес, это означает, что человек просит вызвать полицию в его дом.

Помощь на карантине

О своей идее Кристина написала в Facebook, решив, что сможет помочь паре человек. Она не думала, что ее пост увидит кто-то, кроме ее друзей и друзей друзей, но он стал вирусным.

Увидев возникший интерес, Кристина обратилась за помощью к Польской НПО «Центр прав женщин». На ее просьбу откликнулись и предоставили для работы с сайтом психологов и юристов.

С момента запуска на сайт обратились более 350 человек. Большинство жертв младше 40 лет, около 10% — мужчины, в основном подростки.

Инициатива привлекла не только интерес в Сети, но и получила одобрение со стороны ЕС. Идея Кристины стала одним из 23 проектов, выигравших Премию гражданской солидарности ЕС. Это был разовый конкурс, где вознаграждались организации гражданского общества, борющиеся с последствиями COVID-19. Каждый проект получил 10 000 евро, что составляет чуть более 894 000 рублей.

По словам президента Центра по правам женщин Уршулы Новаковской, официальные данные полиции не показывают роста случаев домашнего насилия в 2020 году, но количество звонков на горячую линию ее организации в первые несколько месяцев карантина увеличилось примерно на 50% по сравнению с 2019 годом. Она также заявила, что в Польше ежегодно регистрируется около 70 тысяч случаев домашнего насилия, из которых только 13–14 тысяч рассматриваются как преступления.

В июле министр юстиции Польши Збигнев Зебро подвергся критике, когда сказал, что стране следует начать готовиться к выходу из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, поскольку ее «идеологический» характер угрожает традиционной семейной модели.

Это не первый раз, когда в стране активно критикуются действия правительства. По-прежнему не утихает скандал из-за ужесточения законов в отношении абортов. В Польше они запрещены с 1993 года, но раньше делались исключения в случае изнасилования или когда беременность угрожала здоровью женщины. Еще разрешалось делать аборты, если была угроза тяжелого и необратимого нарушения развития или неизлечимой болезни ребенка. Недавно Конституционный суд страны отменил действие последнего условия. Это вызвало масштабные протесты по всей стране.

В России также недавно разгорелся скандал из-за домашнего насилия. В Кемерове двое полицейских проигнорировали многочисленные звонки жильцов дома с сообщениями о том, что в одной из квартир проходит драка и слышны крики о помощи. Не дождавшись правоохранителей, соседи сами вскрыли квартиру и обнаружили там убитую девушку. Сотрудники полиции сейчас находятся под следствием.