«Комнаты плача» для беременных предложили открыть в Польше после ужесточения закона об абортах

По мнению авторов инициативы, в таких комнатах на базе специальных хосписов женщины смогут эмоционально разгрузиться. Там же планируют оказывать женщинам, обреченным иметь неизлечимо больных детей, психологическую помощь.

«Я бы предпочла, чтобы Польское государство сделало все возможное, чтобы женщинам не приходилось плакать», — написала в Twitter журналистка Рената Грохал.

Аборты запрещены в Польше с 1933 года. Исключения делают в случаях изнасилования, когда беременность представляет угрозу здоровью или жизни женщины и когда есть риск тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни ребенка. Последнее условие на днях отменил Конституционный суд Польши.

После этого в Варшаве и других польских городах начались массовые протесты.