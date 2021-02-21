Против кемеровских полицейских завели дело о халатности после жестокого убийства девушки

Двое кемеровских полицейских стали фигурантами дела о халатности. Это произошло из-за того, что они, по версии следствия, проигнорировали вызов из квартиры, где после убили девушку.

Уголовное дело возбудили в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного отдела полиции «Ленинский» кемеровского управления МВД, сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка. Также им сообщили о криках женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако не выехали на вызов.

После этого была убита 23-летняя жительница областного центра. Мужчина, лишивший жизни бывшую сожительницу, был задержан на месте преступления. Его дело рассматривается в суде. Обвиняемые не сотрудничали со следствием и вину не признали. Однако следствие уверено в их виновности. Собранные доказательства позволили отправить уголовное дело в суд.

Владислава Канюса из Кемерова судят за совершенное год назад убийство студентки Веры Пехтелевой. Девушка решила разорвать с ним отношения, заехала за своими вещами и больше из квартиры не вышла. Его обвинили по статье «Убийство», хотя экспертиза показала, что жертву долго избивали и резали перед смертью. Мать потребовала справедливости: в УК РФ есть более суровая статья, которая предполагает 20 лет заключения. Но ей отказали.