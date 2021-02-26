«Сидеть будем все». Полицейские, не приехавшие убитой девушке в Кемерове, оценили свои перспективы

Полицейские из Кемерова, не приехавшие на вызов о домашнем насилии, жертвой которого стала студентка, быстро оценили случившееся. Новость о ее смерти они встретили фразой «сидеть будем все».

Убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой произошло в январе прошлого года. Она рассталась со своим молодым человеком Владислав Канюсом и приехала к нему домой, чтобы забрать вещи.

Мужчина на протяжении нескольких часов избивал девушку, а затем задушил шнуром от утюга. Соседи неоднократно звонили в полицию, однако на вызов никто не приезжал. Когда они сами вскрыли ломом дверь в квартиру Канюса, девушка уже была мертва.

«Вызывали службы полтора часа назад, так никто и не подъехал. Своими силами вскрыли дверь, девушка уже мертва. Наши действия?» — спросила соседка оператора экстренной службы «112».

Сотрудница, принимавшая вызов, после этого сообщила коллеге: «Ну вот, допинал он ее все-таки, [потому что] никто не приехал». Видео с камеры наблюдения опубликовал телеканал «Россия 24».

Также канал показал съемку из полицейского участка. Дежурный отдела полиции майор Михаил Балашов вначале разговаривает по телефону, а затем объясняет ситуацию коллеге.

«Александр Васильевич сказал, что за нереагирование сидеть будем все», — сказал Балашов, видимо, имея в виду своего начальника.

Балашов и его коллега капитан Дмитрий Тарицын находятся под следствием. Им вменяется халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.