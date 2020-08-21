Девушку изнасиловали 30 мужчин в Израиле. Премьер страны назвал это преступлением против человечества

Израиль всколыхнула громкая история об изнасиловании 16-летней девушки сразу 30 мужчинами. Полицейским пострадавшая рассказала, что ей воспользовались, когда она была пьяна и не могла сопротивляться. Двоих подозреваемых уже задержали.

В начале августа девушка приехала со своим другом на курорт в израильский Эйлат. Вечером 12 августа молодые люди отправились выпить со знакомыми, а затем вернулись в отель «Ха-Ям ха-Адом». Спустя два дня девушка сообщила сотрудникам полиции, что ее изнасиловали в ванной комнате номера.

Правоохранители Израиля пока официально не раскрывали подробностей нападения, но местные СМИ писали, что на девушку-подростка напали сразу несколько мужчин. Пока один насиловал жертву, другие снимали все на телефоны. Друг девушки, который выпивал с ней в тот вечер, просто не смог ей помочь. Он заявил следователям, что один из насильников представился медиком, а когда понял, что девушка пьяна, воспользовался ей.

Полицейским удалось задержать одного из подозреваемых, которым оказался 27-летний житель Северного Израиля. Выйти на него помогла переписка с пострадавшей. Среди сообщений нашли видео с предполагаемым нападением. Сам задержанный отрицал общение с девушкой и утверждал, что его телефоном пользовался кто-то другой.

При этом он рассказал полиции, что сексом с девушкой занимались более 30 мужчин. Они стояли в очереди в коридоре отеля и ждали, когда та сама позовет их в свой номер. По словам парня, никто не принуждал подростка к разврату, а все происходило по ее согласию. Это все якобы могут подтвердить камеры видеонаблюдения, расположенные на этажах гостиницы.

Боялся помешать

Сейчас задержанный подозреваемый находится под стражей. Во время заседания в магистратском суде Ашкелона его адвокат Офра Сибони пояснила, что молодой человек не мог помешать мужчинам, так как испугался их.

«По версии моего клиента, часть времени он находился в комнате, а часть нет и не мог помешать примерно 30 людям заниматься сексом с девушкой. Он их боялся», — заявила правозащитница.

Кроме того, она отметила, что в тот момент никто не звал на помощь, хотя подруга была рядом с пострадавшей. Сибони подчеркнула, что никто не посчитал происходящее какой-то проблемой. На следующий день девушка даже не пошла в полицию.

«Проблема возникла только тогда, когда кто-то поговорил с ней в сообщениях и сказал, что есть фотографии всего этого дела», — сказала адвокат.

В свою очередь, представитель полиции Эран Цамир сообщил о наличии доказательств изнасилования и соучастии подозреваемого. По итогам слушания судья Авишай Звулун оставил молодого человека под арестом еще на пять дней. Помимо него, арестовали еще одного подозреваемого. Полицейские задержали 27-летнего жителя Хадеры утром 20 августа. При этом они заявили, что в скором времени произведут дополнительные аресты.

«Преступление против человечества»

Громкая история с групповым изнасилованием вызвала шок не только у израильской общественности, но и официальных лиц. Не смог остаться в стороне и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он рассказал в Twitter, что вместе с супругой прочитал статью о преступлении в Эйлате.

Это шокирует, другого слова нет. Это не просто преступление против девушки, это преступление против самого человечества, которое заслуживает всякого осуждения и того, что виновные в нем должны быть привлечены к ответственности Биньямин Нетаньяху.

К скорейшему полицейскому расследованию призвал министр иностранных дел Габи Ашкенази. Кроме того, он добавил, что всем стоит серьезно задуматься, как такое вообще могло произойти в стране. Отреагировал на ситуацию и министр обороны Бени Ганц.

«Со вчерашнего дня я хочу понять и терплю неудачу — что пытается доказать мужчина, стоящий в многолюдной очереди с десятками людей на пути к комнате, где лежит молодая девушка?» — задался он вопросом в Twitter.

Лидер оппозиции Яир Лапид назвал этот инцидент непостижимым. Он заявил, что нужно опубликовать фотографии обвиняемых.

«Неужели ни один мужчина в той компании не думал о своей сестре, дочери или хорошей подруге? Разве никто не говорил своим друзьям: „Стой, что, черт возьми, мы делаем?“ Мое сердце с девушкой и ее семьей», — сказал он.

В свою очередь, мэр Эйлата Меир Ицхак Халеви назвал действия насильников скотскими и бесчеловечными. По его словам, изнасилование в одном отеле бросает тень на весь город. Глава города выразил надежду, что всех преступников скоро найдут и лишат свободы.