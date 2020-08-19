Как выглядел мощный взрыв в Бейруте в разных местах города. Видео

Мощный взрыв в Бейруте, попавший на многие камеры видеонаблюдения, смонтировали в один ролик. Это позволило увидеть как выглядел трагичный момент с разных концов города.

Видео поделился Telegram-канал RT. На нем видно, что взрывная волна застала врасплох людей. За несколько секунд до того, как их накрыли обломки стен и осколки стекол.

4 августа в порту Бейрута в Ливане произошел мощный взрыв. Его причиной выступили 2,7 тысячи тонн сдетанировавшей селитры, которая хранилась на складе. Взрывная волна превратила половину города в руины.

В результате инцидента погибли более 170 человек, около 6 тысяч жителей пострадали. Более 60 граждан числятся пропавшими без вести. Ущерб от взрыва превысил 15 миллиардов долларов.

После взрыва жители столицы Ливана снова вышли на антиправительственные митинги. На днях демонстранты атаковали здания двух министерств.