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    10 июля 2020, 17:46

    Макрон призвал Нетаньяху отказаться от мер по аннексии Западного берега

    Алена Макаренко

    Стоит воздержаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий. Во время телефонного разговора с таким призывом к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обратился президент Франции Эммануэль Макрон.
    Макрон призвал Нетаньяху отказаться от мер по аннексии Западного берега

    Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

    Макрон упомянул о приверженности Франции миру на Ближнем Востоке. Он также отметил, что аннексия территорий на Западном берегу противоречила бы международному праву и поставила бы под угрозу возможность мирного решения конфликта между гражданами Израиля и Палестины.

    «Он выразил привязанность к дружбе и доверию, которые связывают Францию и Израиль», — говорится в коммюнике.

    Аннексия Израилем земель Палестины на Западном берегу реки Иордан прописана в плане ближневосточного урегулирования «сделка века», отметил сайт «Аргументы и факты». Его в начале 2020 года представил президент США Дональд Трамп.

    Ранее Нетаньяху заявил, что распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан должно было произойти 1 июля. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин отметил, что дата аннексии может быть перенесена на несколько дней или недель.