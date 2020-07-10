Макрон призвал Нетаньяху отказаться от мер по аннексии Западного берега

Стоит воздержаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий. Во время телефонного разговора с таким призывом к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обратился президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Макрон упомянул о приверженности Франции миру на Ближнем Востоке. Он также отметил, что аннексия территорий на Западном берегу противоречила бы международному праву и поставила бы под угрозу возможность мирного решения конфликта между гражданами Израиля и Палестины.

«Он выразил привязанность к дружбе и доверию, которые связывают Францию и Израиль», — говорится в коммюнике.

Аннексия Израилем земель Палестины на Западном берегу реки Иордан прописана в плане ближневосточного урегулирования «сделка века», отметил сайт «Аргументы и факты». Его в начале 2020 года представил президент США Дональд Трамп.

Ранее Нетаньяху заявил, что распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан должно было произойти 1 июля. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин отметил, что дата аннексии может быть перенесена на несколько дней или недель.