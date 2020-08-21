В Израиле 30 мужчин изнасиловали девушку-подростка. Дело дошло до премьер-министра

Случай произошел в израильском городе Эйлат, где 16-летняя девушка отдыхала в гостинице вместе с подругой и знакомыми. Девушка рассказала, что они распивали алкогольные напитки, когда ей понадобилось воспользоваться ванной. Ее проводили в один из номеров отеля, а там нее напали неизвестные мужчины.

Правоохранительные органы уже задержали несколько подозреваемых. Один из них рассказал, что насильников всего было 30. Израильское издание также указало, что в коридоре отеля были установлены камеры наблюдения, которые смогли зафиксировать очередь в номер, где насиловали девушку.

Со слов подозреваемых, нетрезвая девушка была не против, но несовершеннолетняя заявляет, что не могла заставить мужчин остановиться.

Преступление вызвало волну возмущения в Израиле. По этому вопросу пришлось дать комментарий и главе правительства, Биньямину Нетаньяху. Он объявил, что это преступление не против девушки, а против человечества, и призвал наказать мужчин.