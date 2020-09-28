Нажиться на подъемных. Как сын иркутского экс-губернатора стал фигурантом дела о лифтах

Сын бывшего иркутского губернатора Андрей Левченко задержан по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в том, что на протяжении нескольких лет он проворачивал коррупционные схемы с заменой лифтов в Иркутской области. Жители городов давно жаловались на некачественные подъемные машины, случались даже аварии, но развязка дела наступила только сейчас.

Дело и деньги

Следственный комитет России 28 сентября сообщил, что депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Его отец — бывший губернатор региона Сергей Левченко — ушел с поста в декабре 2019 года — после двух серьезных наводнений, при которых погибло несколько десятков человек.

Еще в феврале прошлого года следователи завели уголовное дело из-за растраты средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Тогда обвинение предъявили директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. «Звезда» выиграла тендер на замену лифтов и, как считают в СК, устанавливала оборудование по сильно завышенной цене. Более того, компании, выигравшие тендер, признали виновными в нарушении антимонопольного законодательства РФ.

При этом «Звезда» числится как микропредприятие с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, сегодня она находится на стадии банкротства. До 2017 года компания не получала никакой выручки, а учредителем «Звезды» является начальник юридического отдела ЗАО «Стальконструкция» — семейного предприятия Сергея Левченко.

По версии следствия, еще в октябре 2017 года руководство «Звезды» использовало подложные заявки на участие в отборе подрядных организаций на выполнение работ. Выиграв тендер, Хамуляк и Левченко заключили договор более чем на 167 миллионов рублей с иностранной компанией. Эти средства должен был выделить Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Позднее сумма увеличилась почти до 320 миллионов. Как указано в сообщении СК, чтобы оправдать подобные траты, компания «Звезда» периодически предоставляла в фонд фальшивые документы с завышенной стоимостью лифтового оборудования и ремонтных работ.

«В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей», — заявила представитель СК Светлана Петренко.

Лифты в пролете

В 2018 году областной Фонд капитального ремонта многоквартирных домов решил заменить более 400 лифтов с истекшим сроком эксплуатации более чем в 157 домах в разных городах Иркутской области. После этого многие жители жаловались на то, что компания-подрядчик все время переносит сроки сдачи лифтов в эксплуатацию.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева объяснила «360», что задержки в сдаче оборудования не обязательно являются виной компании, его устанавливающей.

«Зачастую не сдача лифтов вовремя зависит от нехватки рабочих рук у Ростехнадзора, так как принимает лифты именно эта организация. Сейчас, например, в регионах пошли массовые замены лифтов. Оказалось, что сотрудников этой организации просто не хватает», — сказала она.

При этом местные СМИ писали, что «Звезда» переносила сроки сдачи работ самостоятельно — «по техническим причинам». А в феврале 2019 года в одном из домов Ангарска, где заменой лифтового оборудования занималась «Звезда», один из новых лифтов едва не рухнул в шахту вместе с пассажирами. В 50-летнем доме заменили оборудование и даже сдали в эксплуатацию, но спустя несколько месяцев произошла авария. Лифт пролетел с шестого до третьего этажа, где сработала система аварийного торможения. Пассажиры не пострадали, а причиной случившегося назвали перепад напряжения — при установке нового лифта рабочие не стали менять старую проводку.

Заместитель председателя Думы Ангарского городского округа Александр Куранов уверен, что «Звезда» не только недобросовестно выполняла свои обязательства, но и не имела права браться за такие работы.

«Фирма, которая осуществляла подрядные работы, по большому счету, не имела никаких мощностей — это была фирма-пустышка. Никакой квалификации, средств или техники у них на тот момент не было, чтобы осуществлять эти работы. Естественно, это повлияло на сроки сдачи лифтов в эксплуатацию и вызвало недовольство жителей», — заявил он «360».

Разворотнева добавила, что обычно мошеннические схемы, связанные с ремонтом и переустановкой лифтов, создаются вокруг завышенных цен, а не компаний-пустышек. Причина этого — строгий отбор подрядчиков, который, вероятно, дал сбой в случае с компанией «Звезда».

«По моему опыту, мошенничества обычно связаны именно с завышением цен контрактов, потому что цена лифтов сильно „гуляет“ от региона к региону», — уверена она.