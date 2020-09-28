Иркутского депутата Левченко захотели лишить мандата

Законодательное собрание Иркутской области рассмотрит вопрос лишения мандата депутата Андрея Левченко. Его заподозрили в крупном мошенничестве.

«По результатам проверки нарушения подтвердились. На комиссии по депутатской этике было вынесено решение о том, чтобы на сессии рассмотреть вопрос о лишении Левченко мандата», — приводит РИА «Новости» слова представителя регионального собрания.

Коллегия заксобрания вынесет решение по Левченко 30 сентября.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Левченко задержали по подозрению в крупном мошенничестве, которое связано с деятельностью ООО «Звезда». В его доме прошли обыски. По версии следствия, депутат причастен к хищению средств регионального Фонда капремонта многоквартирных домов.

Следователи подозревают, что Левченко вместе с руководителем «Звезды» Олегом Хомуляком увеличил стоимость поставки в Иркутск лифтового оборудования с 167 миллионов рублей до 319 миллионов.

Андрей Левченко — сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который ушел в отставку в конце 2019 года.