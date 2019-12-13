Экс-губернатор Иркутской области Левченко объяснил свою отставку

«Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области», — заявил Сергей Левченко.

По словам бывшего губернатора, в последнее время в СМИ начала появляться информация, которая порочила его и работающих с ним людей. Левченко отметил, что сам он критике привык, но допустить обливать грязью людей, которые много сделали для региона, он позволить не может.

«Особая благодарность мэрам, которых избрал народ, но почему-то некоторые журналисты начали называть их местными „князьками“», — заявил бывший губернатор. По его словам, многие начали страдать только из-за того, что публично выражали ему свою поддержку.

При этом Левченко отметил, что за четыре года руководства областью он увеличил бюджет региона в два раза и сократил госдолг. Уменьшилось количество незаконных рубок и в три раза возросли сборы налогов с бизнеса. Стало строиться больше школ, больниц и других социальных объектов.

«В 2015 году Иркутскую область стали называть самым свободным регионом в стране. У нас появилась дискуссия в парламенте, а СМИ начали говорить о тех проблемах, о которых раньше было принято молчать», — заявил он. Левченко поблагодарил жителей за поддержку.

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Сергея Левченко в минувший четверг, 12 декабря. Заявление об оставлении своей должности руководитель региона подал после двух разрушительных паводков, которые произошли в регионе минувшим летом. В первый раз наводнение случилось в июне. Через месяц в регионе произошел второй разлив рек. Прибывший на место глава государства потребовал закончить восстановительные работы до наступления холодов, чтобы людям было где жить. Но работы продолжаются до сих пор.

Временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя главы МЧС Игоря Кобзева. Сразу после назначения новому руководителю региона присвоили звание генерал-полковника внутренней службы. В тот же день стало известно, что в Иркутскую область прибыла комиссия МЧС, которая займется проверкой расходования федеральных средств, которые власти региона получили на восстановление пострадавших районов.