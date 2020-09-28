Сына бывшего иркутского губернатора Левченко заподозрили в крупном мошенничестве
По месту жительства Левченко-младшего и у его отца провели обыски, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Установлена причастность депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере», — уточнила она.
Сейчас решается вопрос об избрании депутату меры пресечения. Устанавливаются другие участники преступления.
В феврале 2019 года СК возбудил дело о крупном мошенничестве при ремонте многоквартирных домов в Иркутской области. В его рамках уже предъявили обвинения директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Выяснилось, что Левченко-младший тоже причастен к хищению средств регионального Фонда капремонта многоквартирных домов.
Следствие выяснило, что Хамуляк вместе с другими причастными к делу лицами в октябре 2017 года предоставил в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы к заявкам по выбору подрядчика на ремонт и замену лифтов. Хамуляк и Левченко заключили договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования более чем на 167 миллионов рублей.
Подозреваемые создали еще одну компанию, при помощи которой необоснованно увеличили стоимость работ до 319 миллионов. В дальнейшем в Фонд капремонта МКД Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы с завышенной стоимостью лифтового и другого оборудования, а также ремонтных работ.
«В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей», — подчеркнула представитель СК Светлана Петренко.