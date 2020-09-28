Сына бывшего иркутского губернатора Левченко заподозрили в крупном мошенничестве

В Иркутской области задержали депутата Заксобрания Андрея Левченко, который приходится сыном экс-губернатору региона Сергею Левченко. Парламентария подозревают в особо крупном мошенничестве.

По месту жительства Левченко-младшего и у его отца провели обыски, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Установлена причастность депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере», — уточнила она.

Сейчас решается вопрос об избрании депутату меры пресечения. Устанавливаются другие участники преступления.

В феврале 2019 года СК возбудил дело о крупном мошенничестве при ремонте многоквартирных домов в Иркутской области. В его рамках уже предъявили обвинения директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Выяснилось, что Левченко-младший тоже причастен к хищению средств регионального Фонда капремонта многоквартирных домов.

Следствие выяснило, что Хамуляк вместе с другими причастными к делу лицами в октябре 2017 года предоставил в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы к заявкам по выбору подрядчика на ремонт и замену лифтов. Хамуляк и Левченко заключили договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования более чем на 167 миллионов рублей.

Подозреваемые создали еще одну компанию, при помощи которой необоснованно увеличили стоимость работ до 319 миллионов. В дальнейшем в Фонд капремонта МКД Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы с завышенной стоимостью лифтового и другого оборудования, а также ремонтных работ.

«В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей», — подчеркнула представитель СК Светлана Петренко.