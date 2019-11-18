Ослабить доллар, поддержать суверенитет и договориться с Украиной. Итоги БРИКС-2019

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия Китай и ЮАР) объединяющий самые быстроразвивающиеся «альтернативные» экономики Азии и Латинской Америки, прошел в Бразилии с 13 по 14 ноября. Об итогах встречи в контуре последних мировых событий — в материале «360».

Не проходит и года, чтобы западные СМИ не раскритиковали формат этого «клуба по интересам», однако очередной саммит прошел на фоне высказываний о серьезном кризисе в атлантических и европейских структурах — «смерть мозга» НАТО, Brexit и прочее — все это дает нам интересную информационную конъюнктуру.

Путин предложил странам БРИКС совместно осудить нацизм Подробнее

Формат БРИКС сегодня не только не исчерпал себя, но продолжает свою активную работу, в которой заинтересованы все его члены, стремящиеся к некой альтернативе не только в политическом плане, но и в финансово-экономическом.

«По мере изменения ситуации в мире роль и значение БРИКС, безусловно, будет расти… Вы посмотрите, что происходит в экономике. Посмотрите просто на цифры. В этом году БРИКС обошел страны „семерки“ по объему ВВП по покупательной способности на 12%. А на следующий год у БРИКС будет плюс 50 триллионов долларов по сравнению со странами „семерки“, кто этого может не замечать», — высказался российский президент по итогам встречи. Посмотрим, о чем удалось договориться.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Валютный расчет

К слову, идея его создания абсолютно не нова, но приобрела особую актуальность для России после начала санкционного давления со стороны западных стран в 2014 году. Тогда стало очевидно, что система SWIFT, единственная во всем мире позволяющая надежно и безопасно производить все финансовые расчеты, в любой момент под давлением США может заблокировать операции российских банков.

Путин: пока слишком рано для переговоров России, США и КНР по вооружениям Подробнее

Россия тогда немедленно приступила к разработке альтернативной Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), а на саммите БРИКС в 2014 году инициировала создание Нового банка развития (НБР) для членов пятерки, который по идее должен был проводить операции не в долларах, а национальных валютах.

Ситуация, конечно, двигается далеко не так быстро, как хотелось бы. В НБР треть операций по-прежнему в долларах, а альтернативную систему расчетов пока создал только Китай.

На саммите, тем не менее, было решено, что Китай синхронизирует свою платформу с российской, а Индия разработает систему с помощью России и после завершения испытаний интегрируется с российской платформой под управлением Центробанка России.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Уход от доллара?

Тема ухода от доллара постоянно обсуждается на саммитах БРИКС. На этом саммите лидеры договорились об увеличении объема расчетов, которые будут производится не в долларах, а в национальных валютах.

Также НБР увеличит долю своих резервов по ним. Россия увеличит свои резервы национальных валют стран-БРИКС посредством продажи доллара, что, помимо прочего, позволит России поднять и стабилизировать курс рубля.

Иностранные СМИ отметили, что России удается активно избавляться от доллара в своей экономике.

«Дедолларизация остается инструментом на службе дипломатии, способствующим сплочению стран БРИКС против США», — подчеркнуло издание Les Echos.

Суверенитет и вооружения

На саммите также обсуждались вопросы ограничения вооружений после расторжения ДРСМД. Лидеры выразили обеспокоенность по данному поводу. Путин отметил, что китайское руководство пока не считает нужным участвовать в трехсторонних переговорах по вооружениям, поэтому пока слишком рано для переговоров в формате «Россия — США — КНР».

Был подтвержден принцип суверенитета, страны дали обязательство не вмешиваться во внутренние дела друг друга, что было особенно актуально для Китая в свете ситуации с Гонконгом.

Также лидеры осудили американский протекционизм в торговле, который, по их мнению, сдерживает экономическое развитие.

«Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%»

На пресс-конференции по итогам саммита Путин сообщил, есть риск прекращения транзита газа через украинскую территорию, при этом Москва готова снизить стоимость на поставки голубого топлива для Киева на 25%, но только при условии прямых поставок.

Также президент заявил, что закон об оскорблении власти направлен не на запрет критики. По его мнению, она должна сохраняться, как действенный инструмент улучшения функционирования самой власти.

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе Подробнее

Ну и, наконец, глава России ответил на вопросы журналистов, касающиеся Донбасса и мер по урегулированию ситуации в этом регионе.

Российский лидер предупредил, что вооруженные формирования, попытавшиеся занять зону разведения сил в Донбассе, встретят там военных из самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республик.

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — сказал он.