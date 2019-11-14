Путин назвал необходимой критику власти
Кремль подтвердил перегибы по делам об оскорблении госсимволовПодробнее
По данным ТАСС, это разъяснение он дал во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — подчеркнул Путин.
В июне этого года в ходе прямой линии российский президент назвал недопустимыми злоупотребления нормой закона об оскорблении государственных символов и госинститутов. Он попросил Генпрокуратуру проследить за его правоприменением.
«Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня», — отметил президент.