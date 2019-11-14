Путин назвал необходимой критику власти

Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти направлен не на запрет критики. По его мнению, она должна сохраняться, как действенный инструмент улучшения функционирования самой власти.

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По данным ТАСС, это разъяснение он дал во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — подчеркнул Путин.

В июне этого года в ходе прямой линии российский президент назвал недопустимыми злоупотребления нормой закона об оскорблении государственных символов и госинститутов. Он попросил Генпрокуратуру проследить за его правоприменением.

«Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня», — отметил президент.