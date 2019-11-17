Протестующие в Гонконге забросали полицейский БТР коктейлями Молотова. Видео

В воскресенье, 17 ноября протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой. Между митингующими и полицией началась настоящая война. Демонстранты стреляли в правоохранителей стрелами и закидывали горящими предметами, в том числе коктейлями Молотова. Стрелки заняли позиции на крыше Гонконгского политехнического университета в центре города.

Полиция ответила на действия агрессивно настроенных граждан слезоточивым газом и водометами. Она также сообщила, что журналист попал в больницу после того, как в его ногу попала стрела.

На видео попало одно из «сражений», на котором правоохранители на БТР попытались прорваться через толпу демонстрантов, но после того, как машину забросали горящими коктейлями, вынуждены были отступить.

Протестующие недовольны предполагаемым вмешательством китайского правительства. Они заявляют, что на территории региона действуют китайские войска. Пекин отрицает вмешательство и обвиняет иностранные влияния в беспорядках.